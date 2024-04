Anticipazioni Beautiful: arriva Luna, ecco chi è il padre. Le nuove puntate promettono scintille

Un nuovo personaggio approdato a “Beautiful”, Luna, creerà non poco scompiglio a diversi protagonisti della soap opera.



I colpi di scena sono certamente il tratto distintivo di “Beautiful” e sono tra i motivi del successo della soap, che va in onda ormai da più di trent’anni anche in Italia, dove è l’appuntamento fisso per tantissime persone pronte a sintonizzarsi davanti alla Tv all’ora di pranzo.

Le vicende che vengono raccontate sono spesso al limite del surreale, come lo dimostrano i tanti matrimoni fatti da molti protagonisti, ma anche le morti che non sono sempre definitive, nonostante questo non ci si stanca mai di vedere cosa abbiano pensato gli autori.

Particolarmente interessante sembra essere il ruolo svolto da un personaggio, che sembrava apparentemente in secondo piano, ma che così non sarà. Si tratta di una giovane ragazza che avrà una rilevanza sempre più cruciale, addirittura secondo le ultime anticipazioni sembra abbia un padre che non sa della sua esistenza.

A “Beautiful” sbarca Luna: ecco chi è

L’arrivo di nuovi personaggi non può che suscitare curiosità in chi segue una serie e “Beautiful” non fa eccezione. A meno che non si tratti di ruoli secondari, infatti, spesso questi sono destinati a scardinare le certezze non solo del pubblico, ma anche di chi interagirà con loro.

Il riferimento è alla nuova stagista della Forrester, Luna Nozawa, che ha legami davvero stretti con qualcuno di già noto. Lei è infatti la cugina di Finn, visto che sua mamma, Poppy Noazawa, è sorella di Li Finnegan. Quest’ultima non vede però di buon occhio il suo arrivo in città perché già da tempo aveva interrotto i rapporti con sua sorella. Le due donne sono totalmente diverse tra loro: Li è diventata dottoressa ed è sempre stata ambiziosa e precisa, mentre Poppy si è rivelata spesso insofferente alle regole, per questo non è riuscita a crearsi una vita stabile.

In passato, quando i loro figli erano ancora piccoli, Li aveva comunque provato a tenderle una mano, al punto tale da trovarle lavoro in ospedale, ma ben presto questo progetto si è arenato. Poppy aveva iniziato una relazione con un medico che era sposato, arrivando così a mettere a rischio anche il lavoro di Li.

Già questo potrebbe essere sufficiente per giustificare l’acredine tra le due, ma c’è molto altro. Li ha spesso guardato con invidia la sorella, soprattutto perchè era riuscita a diventare mamma naturalmente, mentre lei non è mai riuscita a realizzare il suo sogno (Finn è stato adottato ed è figlio naturale di Sheila Carter).

Una parentela inaspettata?

Finn, però, non sembra condividere il pensiero della mamma, ma è anzi felice dell’arrivo in città della cugina, con cui spera di costruire un rapporto ora che entrambi sono adulti. Anche alla Forrester tutti sembrano entusiasti della giovane, che si è distinta subito per la voglia di imparare e di crescere.

La presenza a Los Angeles di Luna potrebbe però sconvolgere la vita anche di un altro personaggio. Bill Spencer, infatti, noterà da lontano a Il Giardino mamma e figlia e inizierà a pensare che Poppy non sia per lui così sconosciuta, pur senza avere ricordi nitidi. Poppy, dal canto suo, sembrerà infastidita dalla presenza dell’editore, anche se questo finirà per generare curiosità in Luna.

Da quanto trapela, sembra farsi strada la possibilità che la stagista sia figlia del magnate, con una storia che sembra ricalcare quella di qualche anno fa con Wyatt e Quinn. Non resta quindi che attendere e ogni dubbio sarà presto svelato.