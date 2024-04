Nuovo amore per Gaffur: dopo la morte di Saniye, chi arriva nelle nuove puntate di Terra amara

Terra Amara, le anticipazioni delle prossime puntate: Gaffur ritrova l’amore dopo l’addio a Saniye? Cosa accadrà.

È uno dei protagonisti assoluti di Terra Amara, uno dei personaggi presenti sin dall’inizio della storia ambientata a Cukurova. Goffo e spesso maldestro, Gaffur Taskin è entrato nel cuore dei telespettatori della soap, che si chiedono se il capomastro di villa Yaman avrà il suo lieto fine prima del gran finale.

La serie si concluderà a breve, al termine della quarta ed ultima stagione, ma per il domestico potrebbero arrivare presto grosse sorprese. E non parliamo del suo amato lavoro.

Dopo la morte della donna della sua vita Saniye, Gaffur potrebbe essere pronto a riaprire il suo cuore ad un’altra donna. Non si tratta della nuova cuoca Cevriye, che ha puntato e corteggiato Taskin sin dal primo giorno, ma di una new entry, che farà perdere la testa al capomastro. Ecco di chi si tratta e come reagirà la piccola Uzum a questa importante novità.

Terra Amara spoiler, nuovo amore per Gaffur: la reazione di Uzum

Un dolore immenso per Gaffur, che in un colpo solo ha perso la sorella Gulten e la moglie Saniye. Le due hanno perso la vita in seguito ad un incidente stradale e per Taskin è stata durissima ricominciare. Ben presto, però, il capomastro si sentirà pronto a trovare una nuova donna con cui trascorrere il resto della sua vita, ma che possa piacere anche ad Uzum. La ricerca non si rivelerà semplice e Gaffur deciderà di rivolgersi alla “posta del cuore” del giornale di Cukurova.

Sulla rivista, Gaffur troverà l’annuncio di una dolcissima 32enne, vedova da qualche anno e madre di un bambino. La donna, di nome Gulsum, accetterà di conoscere il capomastro, che per l’occasione si farà bello, con tanto di visita dal barbiere. Per Gaffur inizierà un nuovo periodo fatto di serenità, ma non prima di essersi assicurato che per la piccola Uzum non sia un problema. Il domestico spiegherà alla bambina che niente e nessuno potrà mai prendere il posto di Saniye, che resterà per sempre nel suo cuore.

Uzum capirà e sarà felice di accogliere Gulsum e il suo bambino, che diventerà il suo fratellino. La coppia convolerà a nozze poco dopo e vivrà una vita felice, come una vera famiglia. Nell’ultima puntata di Terra Amara, attraverso un salto temporale in avanti, si saprà che Gaffur morirà in seguito ad un attacco di cuore all’età di 75 anni.