Come ottenere la percentuale del 74% per avere l’assegno INPS mensile: il metodo poco utilizzato che funziona davvero

Oggi scopriamo come ottenere la percentuale del 74%, c’è un metodo poco conosciuto ma estremamente efficace.

Per ottenere l’assegno mensile erogato dall’INPS alle persone affette da invalidità è necessario che la condizione di disagio psicofisico sia pari ad almeno il 74%. La percentuale viene individuata da una commissione medico legale dopo aver analizzato le cartelle cliniche e aver visitato il diretto interessato.

Tuttavia, può capitare che la percentuale riconosciuta al soggetto affetto di invalidità sia leggermente inferiore al 74%. Si tratta di un’autentica delusione che impedisce al cittadino di ottenere il riconoscimento delle agevolazioni economiche previste in questo caso. Ma vogliamo parlarvi della possibilità di ottenere la percentuale del 74%, quando mancano solo pochi punti percentuali.

Come ottenere la percentuale del 74%: il trucchetto legale

Le persone affette da invalidità che vengono sottoposte alla visita di accertamento potrebbero ricevere una spiacevole sorpresa quando scoprono di avere ricevuto una percentuale inferiore a 74%. Questo infatti è il limite minimo per poter accedere a determinate agevolazioni e al contributo economico mensile.

Prima di procedere, ti ricordiamo che l’invalidità civile è disciplinata dalla legge ed è riconosciuta ai cittadini in età compresa tra 18 e 67 anni, che hanno una ridotta capacità lavorativa pari ad almeno un terzo.

Può però capitare che in seguito al controllo da parte della commissione medico legale, un cittadino invalido si trovi di fronte ad una percentuale di invalidità di poco inferiore al 74%. Per fortuna esiste un metodo che permette di recuperare i punti percentuali in modo completamente legale.

Il metodo che potrebbe tornare utile a te oppure a un tuo familiare per aumentare di qualche punto percentuale l’aliquota d’invalidità civile è perfettamente in linea con quanto stabilito dalla legge. Quindi non si tratta né di un sotterfugio né di un trucchetto furbo.

Quando un soggetto viene sottoposto al controllo della commissione medico legale si vede riconosciuta, tramite un verbale, una percentuale di invalidità. Quando l’aliquota è del 70% o poco più, si può generare un sentimento di frustrazione da parte del cittadino perché, per pochi punti, non è riuscito ad ottenere il minimo previsto dalla legge.

In tal caso è necessario andare a controllare la documentazione e capire che cosa ha influito sul 70% perché, molto spesso, potrebbe esserci una valutazione errata di una o due patologie, che invece avrebbero influito diversamente. In questa situazione è sufficiente presentare ricorso sperando di vedersi riconosciuta la percentuale giusta.