Spese per trattamenti osteopatici: i chiarimenti del Fisco sulla detrazione nel 730 2024

In grande aumento il ricorso alle terapie osteopatiche. Ma come comportarsi con questi trattamenti sotto il profilo fiscale?

Negli ultimi anni, l’interesse per le terapie alternative e complementari è cresciuto in modo significativo, con sempre più persone che cercano approcci olistici per la cura della salute e del benessere. Tra queste, la medicina osteopatica si distingue per il suo approccio globale e non invasivo alla cura del corpo.

Non tutti sanno come trattare sotto il profilo fiscale le spese sostenute per i trattamenti osteopatici. Facciamo chiarezza alla luce delle ultime novità.

La medicina osteopatica si basa su un insieme di principi che enfatizzano l’interconnessione tra corpo, mente e spirito. I medici osteopati considerano il corpo come un’unità integrata, dove ogni parte è interconnessa e influenzata dalle altre. L’obiettivo principale della medicina osteopatica è ripristinare l’equilibrio naturale del corpo, facilitando il processo di guarigione e promuovendo il benessere generale.

Gli osteopati utilizzano una varietà di tecniche manuali per trattare disturbi muscoloscheletrici, disfunzioni viscerali e problemi legati al sistema nervoso. Queste tecniche possono includere manipolazioni articolari, mobilizzazioni, massaggi e stretching. Gli osteopati considerano anche l’importanza della postura, della dieta e dello stile di vita nell’influenzare la salute complessiva del paziente.

I trattamenti osteopatici offrono un approccio integrato e non invasivo alla cura della salute e del benessere. Basandosi su principi olistici e utilizzando tecniche manuali, gli osteopati lavorano per ripristinare l’equilibrio naturale del corpo e promuovere la guarigione. Con benefici che vanno dalla riduzione del dolore muscoloscheletrico alla promozione del benessere generale, la medicina osteopatica continua a guadagnare popolarità come opzione terapeutica efficace e sicura. Scopriamo insieme come avere benefici non solo in termini di salute, ma anche sotto il profilo fiscale, con le spese sostenute per questi trattamenti.

Spese trattamenti osteopatici: come comportarsi sotto il profilo fiscale?

Secondo le normative fiscali italiane, le spese sostenute per i trattamenti di osteopatia possono essere detraibili dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) a determinate condizioni. È fondamentale che le prestazioni siano fornite da professionisti iscritti a professioni sanitarie riconosciute, come medici chirurghi o fisioterapisti, e che i trattamenti siano eseguiti in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.

L’elenco delle professioni sanitarie riconosciute è disponibile sul sito istituzionale del Ministero della Salute. È importante verificare che il professionista che fornisce il trattamento sia iscritto a una di queste professioni per garantire la detrazione fiscale. Inoltre, è importante notare che se il trattamento è fornito da un osteopata, che attualmente non rientra tra le figure sanitarie riconosciute, la detrazione delle spese correlate non può essere richiesta. Questo viene confermato dalla circolare n. 14/2023, pag. 50, che chiarisce le condizioni per ottenere la detrazione fiscale.

Per richiedere la detrazione fiscale, non è richiesta una prescrizione medica, ma è necessario essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario. Questo documento deve indicare la figura professionale che ha fornito la prestazione e una descrizione dettagliata del trattamento eseguito. Inoltre, è importante pagare le spese con metodi di pagamento tracciabili, come versamenti bancari o postali.