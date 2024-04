Alessandro Vicinanza stravolge il look: il dettaglio sul viso dell’ex Uomini e Donne lo rende irriconoscibile

Alessandro Vicinanza stravolge la sua immagine: il dettaglio sul viso lo rende irriconoscibile. Ecco com’è apparso sui social: la reazione dei fan.

Ex cavaliere molto discusso del trono over di Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza ha un vasto seguito sui social. Grazie alla presenza nel daytime di Maria de Filippi ha conquistato popolarità in rete dove non manca di raccontare la sua quotidianità.

Approdato nel format ha ricevuto l’attenzione di diverse dame: lo scorso anno ha scelto di lasciare Uomini e Donne con Ida Platano, con cui ha avuto una relazione durata circa un anno.

Lo scorso novembre i due si sono detti addio: lei è approdata sul trono, mentre lui è tornato alla corte di Maria de Filippi nelle vesti di cavaliere. Dopo essere uscito con diverse donne si è riavvicinato a Roberta di Padua, con cui ha avuto in passato una breve frequentazione. I due hanno deciso di darsi un’opportunità lontano dalle telecamere e ad oggi, nonostante i vari rumors sul loro amore, sono una coppia a tutti gli effetti. Per mantenere alta l’attenzione su di loro Roberta e Alessandro non mancano di rendere partecipi i fan del loro amore.

Grazie ai social, dove pubblicano storie e post, confermano di essere una coppia molto affiatata. I due vestono anche i panni di influencer e spesso prestano la loro immagini a brand e prodotti di bellezza. In particolare Vicinanza si diverte a fare il modello e pubblica scatti dove appare con outfit di tendenza, anche se posare non è il suo lavoro. In un recente scatto è apparso in modo insolito, l’ex cavaliere ha deciso di stravolgere il suo look.

Alessandro Vicinanza nuova immagine: la reazione dei fan

Uomo affascinante, tra l’altro anche molto corteggiato, Alessandro Vicinanza ha un profilo Instagram ricco di immagini di se. L’ex cavaliere posa spesso e non manca di ricevere l’approvazione dei fan. Nel post in esame Alessandro è apparso decisamente diverso da come i fan sono abituati a vederlo: occhiali scuri, look easy, e espressione composta. Tuttavia i follower hanno notato un dettaglio non da poco: i baffi accentuati.

Vicinanza è solito portare la barba folta e ben curata e i baffi, ma nello scatto appare decisamente diverso. L’ex cavaliere ha rivoluzionato la sua immagine anche se solo per un breve periodo, un cambiamento che ha riscosso un certo successo e che ha posto l’ex cavaliere al centro della scena.

Oggi ha di nuovo una barba accentuata e questo piace ai suoi seguaci: “Stai un amore con questi vestiti” , ha commentato un utente. In tanti tuttavia gli chiedono come mai appare poco insieme a Roberta: la relazione è al capolinea?