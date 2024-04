Perla Vatiero e Mirko Brunetti, baci ed effusioni in pubblico: è polemica per il video

Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono stati sorpresi mentre si scambiavano baci ed effusioni in pubblico, ma non tutti apprezzano.

Il “Grande Fratello” si è ormai concluso da qualche settimana, ma i protagonisti del reality continuano a fare discutere, non tutti in modo positivo. Molti di loro, ad esempio, non riescono ancora a capacitarsi dei commenti negativi che stanno ricevendo per la loro condotta in ‘Casa’, come se gli atti al limite del bullismo subiti da Beatrice Luzzi fossero solo quasi immaginati da lei.

Al centro dell’attenzione, tanto per cambiare, ci sono Perla Vatiero e Mirko Brunetti, amatissimi dalle ragazzine che sognano un amore come il loro, criticati da altri, convinti che senza l’attenzione scatenata sul loro rapporto la campana non avrebbe mai vinto il programma. Le polemiche su di loro non sembrano essere però destinate a finire in tempi rapidi.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti: la coppia non convince tutti

I “Perletti”, così come si fanno chiamare i fan della coppia composta da Perla Vatiero e Mirko Brunetti, sono ancora al colmo della gioia per la vittoria della loro beniamina. A loro dire, come del resto ha ripetuto spesso anche la diretta interessata, lei è stata premiata per la genuinità, oltre che per i rapporti che lei è convinta di avere costruito.

Beatrice Luzzi, una che non le ha mai mandate a dire, ci ha tenuto però a sottolineare come lei abbia prevalso soprattutto per la reunion messa in atto con quello che è tornato a essere il suo fidanzato. Tantissime giovani, soprattutto adolescenti o poco più, si sono infatti identificate con lei, convinte che abbia sofferto non poco quando i due si erano lasciati, per questo non hanno potuto che essere felici all’idea di rivederli insieme.

Un concetto che è stato messo in evidenza anche dal conduttore del reality, Alfonso Signorini, che ha seguito tutto a distanza. Anzi, a detta del giornalista la vincitrice del “Grande Fratello” sarebbe stata considerata come una sorta di “sfigata in amore”, che meritava il lieto fine. Poco importa se la prima a tradire il ragazzo fosse stata lei a “Temptation Island”.

Spente le luci delle telecamere, i due continuano a farsi vedere insieme felici e innamorati, come se avessero bisogno di sbandierare a tutti il sentimento che li lega. Ed è questo che a molti non piace, c’è addirittura chi è arrivato a ipotizzare che i due avessero architettato tutto ben prima dell’inizio del programma, in accordo con Greta Rossetti, la ragazza a cui lui si era legato dopo il reality estivo.

Gesti che non convincono

Perla Vatiero e Mirko Brunetti, ben sapendo l’hype che hanno generato in alcuni telespettatori, stanno quindi tentando di godersi il momento, si godono l’affetto dei fan quando qualcuno li ferma. Lei almeno per ora sembra debba mettere da parte le sue velleità da attrice (forse servirebbe studiare?), per questo nel frattempo si sta dedicando alla pubblicità sui social di beveroni di dubbia utilità.

Negli ultimi giorni, però, i due sono finiti ancora una volta nell’occhio del ciclone. Tutta colpa di una paparazzata del settimanale “Chi”, che li ha sorpresi mentre erano intenti a fare una passeggiata e a scambiarsi affettuosità.

I più maligni hanno pensato che fossero in accordo con il fotografo, come capita spesso ai personaggi che vogliono catalizzare l’attenzione su di loro. I diretti interessati ovviamente non hanno proferito parola a riguardo, ma finché dura bisogna approfittarne, su questo sembrano esserci pochi dubbi.