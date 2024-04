Anticipazioni Un posto al sole: dramma per Silvia, colpa di Mariella

Cosa accadrà a Silvia in Un posto al sole? Ecco le anticipazioni che lasceranno tutti senza parole.

Durante le prossime puntate di Un posto al sole, protagonisti saranno Silvia, Michele e Giancarlo e quel triangolo amoroso che si è creato tra loro. Infatti, durante le puntate dal 22 al 26 aprile sappiamo che il bancario lascerà senza parole la sua compagna chiedendole di sposarsi.

L’attenzione però ricadrà anche su Mariella la quale potrebbe distruggere tutto proprio perché non è in grado di mantenere quel segreto rivelato da Silvia. Intanto Damiano sarà sempre più vicino alla verità riguardo alle persone che hanno minacciato Rosa, una risposta che riesce ad ottenere anche grazie all’aiuto di Nunzio. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà tra Silvia e Mariella.

Anticipazioni Un posto al sole, Mariella non riesce a tenere il segreto di Silvia

Nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole sembra che Mariella farà di tutto per trovare una persona con cui confidarsi e raccontare quel segreto riguardo al tradimento di Silvia.

Infatti, nel momento in cui Silvia inizia ad apparire sempre più nervosa Mariella si accorge che qualcosa non va e cerca di capire cosa sta succedendo. E così la donna metterà l’amica nell’angolo spingendola a farle raccontare ogni cosa.

La proprietaria del Vulcano deciderà di vuotare il sacco condividendo con qualcuno a ciò che è successo tra lei e Michele. Però sappiamo che Mariella non è una donna discreta e quindi non è in grado di tenere per sé questo segreto.

In base ad alcune anticipazioni sappiamo che la donna andrà alla ricerca di un confidente a cui raccontare ciò che ha scoperto. Per il momento però ancora non si sa chi è la persona prescelta anche se si pensa che possa essere Salvatore o Bice. Poche invece sono le probabilità che possa decidere di confidarsi con il marito Guido.

Va avanti anche la storia tra Silvia e Giancarlo anche se non mancano liti e piccole incomprensioni. La donna però si mostrerà sempre più nervosa dopo ciò che è accaduto tra lei e Michele. La decisione di Giancarlo per cercare di risolvere questa crisi è quella di chiedere a Silvia di sposarlo.

L’uomo infatti dirà che la loro è una relazione che va avanti da diverso tempo che quindi adesso è arrivato il momento di andare al livello successivo. Ancora non si sa però quale sarà la risposta di Silvia.

Durante le prossime puntate di Un posto al sole, Damiano cercherà di capire chi ha fatto quelle intimidazioni a Rosa e al piccolo Manuel. Il poliziotto quindi chiederà ad Eduardo di intervenire così che possa finalmente scoprire il nome del nuovo boss che sta facendo tremare il quartiere.