Denti bianchissimi? Nessun rimedio fai da te ma questa sostanza nel dentifricio: risultati immediati

Vuoi avere denti bianchissimi? Lascia stare i rimedi fai da te. Devi solo saper scegliere il dentifricio giusto.

Per avere denti bianchissimi è fondamentale scegliere il dentifricio giusto. In particolare è importante che contenga un determinato ingrediente.

I denti sono un elemento chiave della nostra estetica: rappresentano uno dei nostri biglietti da visita. Denti bianchi e curati fanno subito una buona impressione. Al contrario denti gialli, macchiati o trascurati danno un’idea di sciatteria e di scarsa igiene personale. Senza contare che i denti devono essere curati e lavati con regolarità per una questione di salute.

Come i dentisti ripetono da sempre bisogna lavare i denti almeno tre volte al giorno e, in ogni caso, dopo ogni pasto o spuntino. Oltre a ciò è necessario fare regolari controlli dal dentista ed eseguire un’igiene professionale non meno di due volte all’anno. Spesso lo smalto si macchia o diventa meno bianco a causa di cattive abitudini.

Mangiare cibi acidi, bere molti caffè, fumare può peggiorare l’aspetto dello smalto dei nostri denti. Se vuoi avere denti più bianchi e uno smalto perfetto, evita i rimedi fai da te perché, a volte, possono anche essere pericolosi. Impara, invece, a scegliere il dentifricio giusto.

Denti bianchissimi con questo ingrediente

Vuoi denti bianchissimi e un sorriso smagliante? Non puntare su rimedi casalinghi fai da te perché potresti rovinare lo smalto. I dentisti consigliano di scegliere un certo tipo di dentifricio.

Per anni abbiamo sentito ripetere che il dentifricio deve contenere il fluoro per rinforzare lo smalto. Ora, invece, tutto è cambiato e i dentifrici più moderni non contengono fluoro ma idrossiapatite. Si tratta di una sostanza spesso usata al posto del fluoro in quanto non è tossica ed è biocompatibile al 100%. Pertanto è perfetta anche per chi cerca soluzioni naturali.

L’idrossiapatite aiuta a migliorare lo smalto dei nostri denti per una semplice ragione: essa è la componente principale dello smalto. Quando noi utilizziamo un dentifricio con l’idrossiapatite andiamo a depositare microparticelle di nuovo smalto sui nostri denti. Di conseguenza andiamo a riparare eventuali microabrasioni. Questa sostanza, in pratica, svolge una funzione rigenerativa e restaurativa sui nostri denti.

Oltre a questo l’idrossiapatite rimineralizza lo smalto e, quindi, lo rende più forte e più resistente contro l’aggressione di cibi acidi o bevande. Infine aiuta a migliorare la sensibilità gengivale. Pertanto i dentisti consigliano di utilizzare dentifrici con questa sostanza per avere denti sani, più forti e per migliorare l’aspetto dello smalto.

Evita, invece, di usare dentifrici con granuli o con bicarbonato perché, a lungo andare, possono consumare e rovinare lo smalto dei denti e indebolirlo progressivamente. Evita anche soluzioni fai da te a base di succo di limone o bicarbonato, anch’esse troppo aggressive e potenzialmente dannose per i denti.