Cristina Marino lascia senza parole per la dedica al marito: la risposta di Luca Argentero è dolcissima

Tutti senza parole per la dolce dedica di Cristina Marino al marito Luca Argentero: ecco cosa ha scritto, arriva subito la risposta dell’attore.

Una delle coppie più amate e seguite del mondo dello spettacolo continua ad incantare il web con il suo romanticismo. Entrambi conosciutissimi ed entrambi vere e proprie icone di sensualità, Cristina Marino e Luca Argentero stanno vivendo un momento magico sia come coppia che a livello personale.

Mentre la Marino continua a dedicarsi al fitness e non solo, Argentero è tornato in onda con la nuova stagione di Doc – Nelle tue mani, confermatasi un successo clamoroso; i due hanno da poco festeggiato la nascita del loro secondo figlio e sono pronti a tagliare insieme nuovi traguardi, felicissimi della meravigliosa famiglia che hanno costruito insieme.

Tutta la loro felicità è visibile anche dalla nuova dedica social fatta dalla Marino a suo marito, un post veramente dolcissimo che mostra ancora una volta a tutti i fan quanto amore lega la coppia: ecco cosa ha scritto come cornice di un momento davvero romantico.

Cristina Marino, la dolce dedica al marito Luca Argentero: il post social è romanticissimo

Tramite un nuovo post pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram, Cristina Marino ha deciso di mostrare a tutti i fan una carrellata di foto insieme al marito (e non solo) per fare gli auguri all’attore in maniera dolcissima; una dedica davvero speciale per una coppia più innamorata che mai.

“•AMORE• Con lo sguardo di un amore che non si può spiegare. Auguri a te amore mio“ le romantiche parole scritte dalla Marino nel post di auguri per suo marito, una dedica speciale per un giorno davvero speciale per la coppia. Tra le tante foto si vedono i due insieme abbracciati o mentre si baciano davanti al mare, oppure primi piani di vita quotidiana di Argentero. Come sempre, al post sono arrivati tantissimi like e commenti, sia da parte dei fan che da parte di altri volti noti del mondo dello spettacolo.

A spiccare, però, è la replica di Luca Argentero: “Ti amo tanto ❤️” ha scritto nel commento l’attore, una frase breve ma piuttosto emblematica del sentimento che lo lega a sua moglie. La coppia si conferma una delle più belle del mondo dello spettacolo e, difatti, tra i tanti commenti sono arrivati anche moltissimi complimenti da parte dei fan per sottolineare questo concetto.