Non elimini, anzi aggiungi cibo: con questa tecnica per dimagrire puoi dire addio alle classiche diete

Un noto dietista ha svelato un trucco per dimagrire mangiando di più e senza contare le calorie. Ecco come fare per ottenere il massimo!

Seguire una dieta può risultare piuttosto stancante, soprattutto quando i risultati non sono quelli desiderati. In questi frangenti, la tentazione di tagliare ulteriormente le calorie introdotte è sempre tanta ma si rivela decisamente sbagliata.

A dirlo è una nota dietista che ha svelato come perdere peso mangiando addirittura di più e senza fissarsi sulle calorie. E tutto in modo più semplice che mai.

Come perdere peso mangiando di più

Può sembrare davvero strano ma è possibile perdere peso mangiando di più a ogni pasto. A dirlo è Maddie Saliba, una dietista famosa per aiutare i propri pazienti a dimagrire mangiando in modo sano e sostenibile e che recentemente è stata citata al DailyMail proprio per i suoi consigli semplici e, soprattutto, efficaci.

Secondo la dietista, infatti, per perdere peso, spesso basta aumentare circa 20 gr di proteine ai pasti principali e, in particolar modo, a colazione. In questo modo si avrà meno fame durante il giorno e si aiuterà l’organismo a lavorare meglio bilanciando i macronutrienti. Ovviamente si tratta di un consiglio rivolto a chi probabilmente, senza saperlo, mangia poche proteine e non a chi ne consuma volutamente tante. A ciò si aggiunge il suggerimento di aumentare le verdure ricche di fibre a pranzo e a cena. Ciò sazia sicuramente di più, apporta più fibre e aiuta a perdere peso.

Infine, la dietista suggerisce anche di lavorare molto sulla mente. Perché spesso il vero blocco sta lì e nella spazzatura mentale che porta ad avere atteggiamenti errati nei confronti dell’alimentazione e di se stessi. Fare una bella pulizia in tal senso aiuta nella maggior parte dei casi ad assumere uno stile di vita più sano e in grado di spingere a mangiare meglio in modo del tutto naturale.

Per riuscirci basta meditare, fare yoga e lavorare su se stessi. Un aspetto che fa sicuramente bene alla mente e alla vita in generale andando ad aumentare il senso di soddisfazione che si ha in generale da ciò che si fa tutti i giorni. Cosa che eliminerà la frustrazione spesso immotivata e che spinge tante persone a mangiare fuori dai pasti senza che se ne accorgano. Con un lavoro su di sé a 365 gradi è quindi possibile ottenere il dimagrimento che si desidera. E tutto senza contare le calorie e, sopratutto, senza avere sempre fame. Anzi, ci si sentirà più sazi ed energici che mai.