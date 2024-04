Endless Love, trame turche al cardiopalma: Emir sconvolto, la verità fa male

Le trame turche di Endless Love continuano a sconvolgere sempre di più. Novità preoccupante per Emir

La soap opera turca è molto apprezzata per i tanti colpi di scena che di puntata in puntata stanno sconvolgendo sempre di più i telespettatori. Le ultime puntate di Endless Love hanno evidenziato l’amore senza fine che Nihan e Kemal provano l’una per l’altro ed Emir sembra essere sempre lì pronto a ostacolare il loro rapporto.

Intanto, quest’ultimo, sposato con Nihan, ha ricevuto una notizia che lo ha sconvolto e che segnerà gli eventi delle prossime puntate. A dargliela sarà Kemal, il quale è venuto a conoscenza di un segreto della famiglia del suo rivale in amore e grazie a esso potrebbe tentare di tenerlo in pugno.

Quella fra i due sembra essere divenuta una partita a scacchi, dove telespettatori e ognuno di loro attendono la prossima mossa. Quello di Kemal sarà un colpo molto basso, giacché la notizia in merito alla famiglia di Emir è molto personale e intima. Nel caso in cui questo segreto venisse a galla, allora la famiglia dell’imprenditore potrebbe vedersi costretta ad affrontare delle problematiche difficilissime da risolvere.

Endless Love, cosa succederà nelle prossime puntate

Durante gli ultimi episodi, Kemal e Nihan si sono incontrati per parlare della situazione che si è venuta a creare. Mentre la ragazza tenta di mettere in guardia il suo amante segreto dalle intenzioni malvagie di suo marito, l’ingegnere sembra voler scoprire sempre di più la verità in merito al matrimonio di lei. Inoltre, Kemal verrà a sapere dell’omicidio svolto da Ozan, il quale è stato architettato da Emir per costringere Nihan a sposarlo.

Kozcuoğlu dovrà affrontare anche un’altra situazione scabrosa, la quale deriverà da una notizia che gli darà Kemal. Infatti, quest’ultimo nell’intento di indagare su cosa sia realmente successo a Ozan, riesce a scoprire un segreto sconvolgente che riguarda la famiglia di Emir. Più precisamente, Müjgan, madre del suo rivale in amore, è viva, ma nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

La donna si trova paralizzata, ma non perché ha tentato di gettarsi da un tetto, ma per via del fatto che Galip, suo marito, ha tentato di ucciderla. Quest’ultimo è venuto a conoscenza del fatto che Kemal sa tutto e tenta di farlo desistere dal raccontare ogni cosa a Emir, ma non riuscendoci. Infine, L’ingegnere svelerà a Kozcuoğlu che Müjgan ha avuto un bambino di nascosto 25 anni prima, quindi il ricco imprenditore scoprirà di avere un fratello.