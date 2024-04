Dopo Amadeus la Rai rischia seriamente di perdere anche il Festival: accordo in scadenza

Secondo alcune voci, la Rai potrebbe perdere anche il Festival di Sanremo. Scopriamo da quando e cosa sta succedendo.

Negli ultimi giorni in Rai c’è un fermento particolare dato dall’addio di Amadeus che, come altri colleghi, è passato al canale Nove di Discovery.

Il suo addio è stato un duro colpo per la Rai che pare abbia cercato di tenerlo in tutti i modi e con proposte indubbiamente allettanti ma che non sono state sufficienti. A preoccupare, ora arriva anche la notizia che il Festival di Sanremo sarebbe a rischio per via dell’accordo in scadenza.

La Rai perderà anche il Festival di Sanremo? Ecco cosa sappiamo

Iniziamo con il dire che al momento non c’è nulla di ufficiale e che tutto si basa su ipotesi. Sta di fatto, però, che dopo il recente rinnovo del 2023, effettuato proprio sulla fiducia per via della presenza di Amadeus, la Rai sta per veder scadere nuovamente l’accordo biennale che ha con la la kermesse. Lo stesso sindaco di Sanremo pare abbia citato l’accordo sostenendo che fino al 2025 il Festival sarà con la Rai e dopo non si sa come andrà. Un interrogativo che sta sicuramente scuotendo la Rai visto che proprio quest’anno, il Festival perderà la conduzione ormai storica di Amadeus per passare in altre mani.

Da un certo punto di vista, si potrebbe dire che con il Festival della canzone del 2025, la Rai si giocherà il tutto per tutto. Qualora gli ascolti non dovessero rivelarsi vincenti come negli anni precedenti, il futuro potrebbe rivelarsi più incerto che mai. È infatti risaputo che Mediaset punta al festival ormai da anni e che anche Discovery potrebbe fare la sua mossa, scegliendo di accaparrarsi uno dei programmi più amati dagli italiani. Insomma, a oggi, le notizie in merito sono poche e confuse.

Quel che è certo è che per il 2025 il Festival di Sanremo sarà ancora sulla Rai e che avrà un nuovo direttore artistico così come un nuovo presentatore. Il resto è tutto ancora da decidere. È più che chiaro, però, che quello del 2025 sarà un Festival molto importante e con il quale la Rai si giocherà il futuro. La posta in gioco è infatti molto alta in quanto rappresentata dal Festival stesso. Se gli ascolti dovessero andare male, nuove proposte potrebbero portare la kermesse canora su altre reti. E tra queste le più probabili, come già accennato, sono Mediaset e Discovery.