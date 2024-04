Se fai questa cosa sotto la doccia, meglio smettere: quello che hanno scoperto i medici è preoccupante

Se anche tu non puoi fare a meno di fare questa cosa sotto la doccia, sappi che si tratta di una cattivissima abitudine: smetti all’istante.

A volte basta davvero pochissimo per stare benissimo: se la giornata è stata lunga, pesante e a tratti anche “sporca”, non c’è niente di meglio di una bella doccia rigenerante per lavare via tutte le tensioni della giornata e i pensieri che l’hanno costellata. In altre parole, possiamo dire come shampoo e bagnoschiuma insieme siano davvero terapeutici.

E non siamo di certo noi a dirlo. Uno dei trattamenti che piace di più e rilassa nelle spa riguarda proprio l’alternanza di docce calde e fredde. Se le prime, infatti, rilassano e sono un vero toccasana prima di dormire, le seconde rigenerano e danno il giusto sollievo, ad esempio, al tono muscolare dopo un allenamento bello tosto.

Ma non solo, una bella doccia fredda è tutto quello che serve per contrastare la calura che ci accompagnerà nei prossimi mesi. Cosa dire però della durata delle doccia? C’è chi, infatti, non può fare a meno di passare anche un’ora sotto il getto del sifone e per quanto possa essere rilassante, questa semplice azione oltre a non fare bene all’ambiente, è pericoloso anche per la salute.

Doccia lunga? No grazie: ecco perché dovresti smettere subito

Oltre però a non essere una grande idea sprecare una risorsa così preziosa come l’acqua, fare una doccia lunga incide anche pesantemente a fine mese sulla bolletta dell’acqua. Insomma, ci sono più motivi per non farla, quello più importante di tutti però riguarda proprio la salute. Stando infatti, all’esperto di MyJobQuote Matthew Jenkins, la doccia lunga rappresenta un pericolo.

Più lunga è la doccia, infatti, maggiore sarà l’umidità accumulata nel bagno, sulle pareti, sui soffitti e sulle piastrelle. Questo significa che se il bagno non dispone di un’adeguata ventilazione, l’umidità in eccesso dovuta a docce calde più lunghe può rimanere intrappolata e col tempo causare muffe che fanno decisamente male all’apparato respiratorio.

Cosa fare allora? È fondamentale in tal senso adottare misure protettive per mitigare i livelli di umidità. Quando si fa la doccia quindi, sarebbe meglio aprire un po’ la porta, accendere il ventilatore o aprire una finestra in modo che l’umidità non rimanga intrappolata all’interno del bagno. E se ci sono degli schizzi d’acqua sulle piastrelle, si dovrebbero asciugare con un panno pulito e asciutto.