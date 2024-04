Un Posto al Sole, anticipazioni: Mariella e Silvia, amicizia al capolinea

L’amicizia tra Silvia e Mariella potrebbe giungere definitivamente al capolinea, cosa succederà tra loro? Cosa svelano le anticipazioni di Un posto al sole.

Trapelano interessanti anticipazioni in merito alle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 22 al 26 aprile e in moltissimi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà. L’amatissima soap opera tiene incollati al televisore tantissimi telespettatori da lunedì a venerdì su Rai 3 alle 20.50 circa, in termini di ascolti conquista infatti sempre ottimi risultati.

Nei prossimi episodi Mariella noterà un certo nervosismo da parte di Silvia e come al solito inizierà a indagare, dopo aver messo l’amica alle strette lei deciderà di confidarle il suo segreto. La Graziani confesserà ciò che è successo tra lei e Michele, però è risaputo che la discrezione non è il suo forte e anche stavolta non sarà capace di tenere per sé una simile notizia.

Mariella condividerà l’inaspettata notizia con un suo confidente, le anticipazioni non svelano di chi si tratta ma solitamente lei si confida con Sasà e Bice. Potrebbe anche parlarne con Guido ma questo sembra improbabile visto che al momento c’è ancora molta freddezza tra loro.

Anticipazioni Upas: nuove tensioni tra Silvia e Giancarlo, lui le farà un’inaspettata proposta

La Graziani è molto confusa dopo il momento di passione con Michele e inevitabilmente ne sta risentendo anche la sua relazione con Giancarlo. Tra loro nascono continuamente nuove tensioni e lui non essendo al corrente del tradimento pensa che le incomprensioni siano dovute solo ad una difficile fase della loro storia.

Per far tornare il sereno tra loro il banchiere stupirà Silvia facendola un’inaspettata proposta di matrimonio. Pensa che stiano insieme ormai da tempo e che sia arrivato il momento di portare la loro relazione su un nuovo livello. Saviani si farà travolgere da un momento di sconforto quando scoprirà che Giancarlo ha chiesto alla Graziani di sposarlo.

Per proteggere la sua famiglia Damiano indagherà con lo scopo di scoprire chi si nasconde dietro le minacce contro Rosa e Manuel. Renda chiederà a Eduardo di raccogliere qualche informazioni per scoprire chi sia il nuovo boss del quartiere. Anche Nunzio continuerà ad indagare per fare luce su ciò che è davvero accaduto a Diana, le sue indagini si incontreranno con quelle del poliziotto. Sarà proprio un’intuizione di Cammarota ad avvicinare Damiano alla verità, cioè che dietro Bianchi si nasconde il boss Torrente.