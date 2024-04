Principato di Monaco, la verità sulla morte di Stefano Casiraghi scatena il finimondo

Dopo quasi 34 anni potrebbe venir fuori la verità sulla morte di Stefano Casiraghi che sconvolse tutti negli anni 90.

Una storia che sembrava ormai dimenticata quella della morte di Stefano Casiraghi che perse la vita in un tragico incidente a Saint-Jean-Cap-Ferrat nel 1990. Negli anni 80 lui e Carolina di Monaco erano semplicemente la coppia perfetta. Giovani, belli, ricchi e felici. Un mix adorato da giornali e appassionati di tutto il mondo.

La morte di Casiraghi in quel tragico incidente nautico infranse non solo la loro storia d’amore ma il sogno di migliaia di persone che aveva sognato insieme a quella coppia. Figlio di Fernanda Biffi e Giancarlo Casiraghi, coppia di imprenditori lombardi impegnati nel mondo del tessile, fin dalla giovane età è appassionato di motonautica e proprio questa sua enorme passione lo porterà poi ad una prematura scomparsa.

Secondo la versione ufficiale dell’epoca, il 3 ottobre del 1990, Stefano Casiraghi prese i comandi insieme a Patrice Innocenti del catamarano Pinot di Pinot. Casiraghi avrebbe dovuto partecipare al campionato del mondo offshore, 97 miglia da Montecarlo a Saint-Jean-Cap-Ferrat-Nizza. Alle 11:18, con il vento di scirocco più forte del solito, due onde violentissime colpirono il catamarano che andava alla velocità di 180 chilometri orari.

L’urto fu così violento da spezzare la colonna vertebrale di Casiraghi, mentre Innocenti venne sbalzato via. Questa fino ad oggi è stata la versione ufficiale su quanto accaduto e la dinamica non sembra lasciare spazio ad alcuna interpretazione. Il giornale tedesco Bild però nell’ultimo periodo ha presentato una nuova teoria che coinvolgerebbe addirittura la mafia nella morte del marito di Carolina di Monaco.

Casiraghi è stato ucciso dalla mafia? La teoria della Bild

Come detto, secondo la versione ufficiale del 1990, Stefano Casiraghi è deceduto per la rottura della colonna vertebrale, causata dall’urto durante l’incidente. Secondo la Bild però non è stato questo a far morire prematuramente Casiraghi ma un colpo d’arma da fuoco e tutto venne organizzato dalla mafia.

Per il giornale tedesco, una delle prime cose a non tornare è come venne mostrato o meglio non venne mostrato il corpo dopo l’incidente. “La sua testa è stata coperta per nascondere il foro del proiettile” si legge all’interno dell’articolo pubblicato in Germania. Secondo la nuova ricostruzione della Bild, l’imprenditore avrebbe provato a contrastare degli affari sporchi nel mondo dell’edilizia moneghasca con la sua società. L’inchiesta porta con se diversi punti di domanda come la posizione del cecchino che avrebbe dovuto colpire Casiraghi mentre si trovava in movimento su un catamarano in mare aperto a quasi 200 kilometri l’ora.

Sono però anche diverse le ombre emerse da questa inchiesta. A quanto pare, Casiraghi nei mesi precedenti alla sua morte aveva paura di essere controllato e seguito. Il motivo sarebbe da riscontrare proprio nel contrasto all’entrata della criminalità organizzata nel mondo dell’edilizia di Monte Carlo. Uno dei business principali sui quali pare che infatti la mafia volesse mettere le mani era quello dei garage della capitale che avevano un rendimento altissimo.

Al momento non è stara ancora riaperta alcuna indagine sulla morte di Casiraghi, chissà però che questa nuova inchiesta non possa far riaccendere i riflettori su un episodio che ormai sembrava completamente dimenticato.