Il patrimonio di Meghan e Harry impallidisce rispetto a quello di William e Kate: cifre da non credere

William e Kate vs Harry e Meghan. Il confronto dei Principi di Galles con i Duchi di Sussex continua anche sul fronte patrimoniale. Tra le due coppie ci sarebbe un abisso.

La famiglia reale britannica sta attraversando uno dei periodi più spinosi della sua storia. La malattia del sovrano Carlo III sta facendo tribolare i sudditi inglesi; stessa preoccupazione è riservata anche per Kate Middleton, principessa del Galles. Suocero e nuora, infatti, stanno affrontando una battaglia contro il cancro.

Inoltre, non si sono mai affievoliti i venti di scandalo dovuti ai crimini sessuali di cui è accusato il principe Andrea. E, ovviamente, sulla cresta dell’onda vi è sempre la notizia della “fuga” di Harry dai suoi doveri ufficiali e il voltafaccia all’intero casato. Oggi è il popolare quotidiano d’oltremanica “The Mirror” a proporre un nuovo spunto di riflessione, mettendo in risalto un ennesimo confronto tra le due coppie d’oro della monarchia britannica; da un lato gli osannati William e Kate, dall’altro i bistrattati Harry e Meghan.

Il termine di paragone è il loro patrimonio. Certo, decisamente nessuno di loro è ridotto alla fame. Tuttavia, la differenza di sostanze è abissale.

William e Kate, il loro patrimonio è da capogiro; Harry e Meghan lontanissimi

Secondo quanto riportato dal magazine “The Mirror”, il principe William avrebbe un patrimonio stimato di circa 949 milioni di sterline. Possiede, tra le altre cose, il campo da cricket Oval a Londra e il Ducato di Cornovaglia. Il patrimonio della consorte Kate Middleton, invece, sarebbe di circa 7,9 milioni di sterline. Il totale complessivo è di 960 milioni di sterline, più di 1 miliardo di euro.

Cosa dire dei Duchi di Sussex? La coppia viva in una lussuosa villa a Montecito, in California (Stati Uniti). Il valore dell’immobile è di 11 milioni di sterline. Il patrimonio combinato di Harry e Meghan consta di circa 48 milioni di sterline, circa 53 milioni di euro. Non si possono definire dei “poveretti”, tuttavia il paragone con i Principi del Galles mostra un abisso tra di loro.

Inoltre, in conseguenza della decisione di ritirarsi dai doveri ufficiali della famiglia reale, Harry e Meghan devono rimborsare i fondi pubblici utilizzati per la ristrutturazione del Frogmore Cottage. La coppia prevedeva di riuscirci in un periodo di dieci anni. Pagano dal 2020. I costi totali di ristrutturazione sono di circa 2,4 milioni di sterline.

Il membro della famiglia reale più ricco è senza dubbio re Carlo III con un patrimonio di ben 1,8 miliardi di sterline. Si ritiene che la regina Camilla abbia sostanze alla pari di quelle di Kate Middleton, attestandosi intorno ai 7,9 milioni di sterline.