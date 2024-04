Luca Argentero, cosa c’è dietro alle apparenze: fan increduli dopo la rivelazione

Cosa si nasconde dietro l’apparente sicurezza di Luca Argentero? Il noto attore italiano cela un lato della sua personalità che nessuno conosce.

Tra i volti più amati della televisione italiana spicca senz’altro anche quello di Luca Argentero. L’attore originario del Piemonte è una vera e propria star, grazie ai tantissimi successi che ha collezionato negli anni della sua carriera.

Luca Argentero deve la sua enorme notorietà ad un caso fortuito della sua vita. Diventato famosissimo grazie al Grande Fratello, ad iscriverlo è stata sua cugina (la showgirl Alessia Ventura) quasi per gioco, ignara del successo che avrebbe ottenuto nel celebre reality di Canale 5. Classificatosi al terzo posto nell’edizione vinta da Floriana Secondi, per il giovane Luca si sono spalancate le porte del grande successo.

Oggi tutti conoscono Luca Argentero non soltanto per il suo fascino mozzafiato ma anche per l’incredibile talento che ha dimostrato di avere nella recitazione. L’attore torinese è ormai considerato all’unanimità come uno dei maggiori sex symbol italiani, ma dietro a tanta bellezza si nascondono alcuni lati del carattere di Argentero che nessuno conosce. Di che cosa si tratta?

Luca Argentero, la rivelazione su di lui stupisce tutti

Secondo quanto riportato da Novella 2000, l’attore incarna alla perfezione tutte le caratteristiche del suo segno zodiacale. Nato il 12 aprile 1978, Argentero è Ariete, uno dei segni più intensi dello zodiaco. Segno di fuoco per eccellenza, l’Ariete si contraddistingue per la determinazione e per il carattere forte. Non a caso Argentero non ha mai abbandonato il suo sogno, arrivando a realizzarlo e a diventare una star della televisione italiana.

Come rivelato dal noto settimanale italiano, i nati sotto il segno dell’Ariete come Luca Argentero nascondono un lato del loro carattere e della loro personalità che non mostrano a tutti. Dietro all’apparenza di persone forti e determinate, infatti, celano un lato decisamente più tenero, che però riservano alle persone più importanti. Tipica dei segni di fuoco è la passionalità quando si parla di amore, che li porta a dare tutto alla persona che ha rapito il loro cuore.

La stessa intensità si riversa anche durante i litigi. I nati sotto il segno dell’Ariete, infatti, sono molto impulsivi e quando si arrabbiano tendono a tirare fuori i loro lati peggiori. Proprio come una fiamma, però, tutta la rabbia si spegne in breve tempo, facendoli tornare alla normalità. Un’altra caratteristica tipica dell’Ariete è il grande cuore che li caratterizza, che li porta ad essere persone buone e altruiste, proprio come Argentero. L’attore piemontese è un Ariete al 100%, sex symbol indiscusso ma anche marito fedele e padre amorevole di due splendidi bambini: Nina Speranza (2020) e Noè Roberto (2023).