Martina, look stravolto ad Amici 2024: Malgioglio accontentato, ma il risultato fa discutere

Martina di Amici 2024 stravolge il suo look per accontentare Malgioglio. Il risultato fa discutere sia il giudice che il pubblico.

Martina Giovannini è una concorrente di Amici 2024 che nel talent sta mostrando tutto il suo talento nel canto con una voce potente e soul che si presta ad esibizioni che stanno lasciando di stucco il pubblico e i giudici.

Sin dalle prime puntate del Serale il giudice Cristiano Malgioglio aveva richiesto a Martina di fare un cambio look radicale per avere una presenza diversa sul palco. Così, nella quarta puntata, quella del 13 aprile, la ragazza ha accontentato il giudice mostrandosi in una veste totalmente diversa e il risultato ha fatto discutere.

Amici 2024: Martina stravolge il suo look e accontenta Malgioglio ma il risultato fa discutere

Martina Giovannini ha accettato la sfida del giudice Cristiano Malgioglio e nella quarta puntata del Serale si è mostrata con un look decisamente diverso dal solito. Gli allievi della scuola, proprio in questa fase così importante del programma vengono spesso spronati ad uscire dalla loro comfort zone e lo stesso è accaduto proprio alla cantante Martina, in questo caso in merito a ciò che fa vedere sul palco cioè il suo corpo e il suo look.

A più riprese, nel corso delle prime due puntate del Serale, Martina aveva ricevuto il consiglio da Malgioglio di valorizzare la sua performance in termini di staging e presenza scenica, cambiando look. Il giudice aveva infatti anche consigliato alla cantante di lasciare i capelli ricci e selvaggi per diventare la nuova Diana Ross. Nella quarta puntata Martina, chiamata ad esibirsi contro Dustin, ha cantato la canzone di Beyoncé “Texas Hold ‘Em”, mostrando a tutti il suo nuovo look.

Vestita con toni chiari e neutri, Martina ha indossato un corpetto e dei pantaloni setificati lunghi e larghi sul fondo. Maria De Filippi ha subito chiesto a Cristiano Malgioglio se apprezzasse il nuovo look della cantante e lui ha risposto di sì e che una bella voce ha bisogno anche di un look pazzesco. Tanti sono stati i complimenti che il giudice ha fatto a Martina anche se avrebbe preferito ancora più colore.

“Io adoro il rosso, ma stai benissimo”, ha detto il giudice, continuando e dicendo “È talmente bella!”. Anche il pubblico sembrava essere d’accordo perché ha intonato “Sei bellissima” di Loredana Bertè in segno di approvazione. Purtroppo la sfida fra Dustin e Martina si è conclusa con il punto per il ballerino ma in ogni caso la cantante ha portato a casa la vittoria di aver convinto Malgioglio e il pubblico con il suo nuovo look.