Morgan lettera durissima contro Ultimo: “Appropriazione indebita”

Le accuse di Morgan fanno tuonare il mondo della musica, contro Ultimo parole gravi: “Appropriazione indebita”.

Morgan ha accusato Ultimo di aver “rubato” e questo proprio all’uscita del suo ultimo album. Ecco di cosa sta accusando il cantante e perché le sue parole sono davvero forti: cosa sta accadendo.

Da sempre il nome di Morgan è associato a polemiche e questa volta il suo “nemico” del giorno è Ultimo, il cantautore da anni sulla cresta dell’onda. Secondo il famoso musicista, conosciuto più per le bufere mediatiche che per le sue canzoni, Ultimo avrebbe addirittura commesso il reato di appropriazione indebita. Ma di cosa sta parlando? Ecco cosa sta accadendo nelle ultime ore.

Morgan tuona contro Ultimo e lo accusa di appropriazione indebita: le sue parole sono gravi

Negli ultimi giorni il nome di Ultimo doveva essere associato solo all’uscita del suo ultimo album “Altrove”, ma il cantautore romano si è ritrovato al centro di una bufera. L’album di inediti in uscita venerdì 17 maggio, sotto l’etichetta indipendente Ultimo Records, ha già scatenato delle polemiche, tra lo stupore di tutti. Secondo Morgan infatti titolare un album con il nome di una sua storica canzone è reato di appropriazione indebita. Dovrebbe quindi citarlo per evitare questo problema: ma è proprio così? Vediamo cosa ha scritto al cantante.

Su Mowmag.com è apparsa la lettera firmata dallo stesso Morgan che in sostanza scrive ad Ultimo di citarlo nel caso abbia voluto rendergli omaggio. Se invece non avesse voluto fare alcuna citazione gli avrebbero dovuto far notare che quel titolo non avrebbe potuto utilizzarlo perché è quello di una sua famosissima canzone. Ecco le parole: “Mi è sembrato un po’ strano che tu abbia intitolato l’album “Altrove”, non per altro, ma perché una citazione deve riportare la fonte, altrimenti è una sottrazione indebita di paternità di un’opera”.

Il cantautore poi continua specificando bene quello che intende dire: “Immaginiamo che io faccia un album che si chiama “Il cielo in una stanza” o “Albachiara”, tu cosa penseresti? Primo: che io ho fatto la cover o un tributo a Gino Paoli o a Vasco Rossi. Secondo: che io non conosca quei pezzi, e pensi di avere avuto un’idea strepitosa perché effettivamente sono dei gran bei titoli. Ma c’è un piccolo dettaglio: non sono miei. Quindi se sono un vero artista la cosa mi imbarazza e cambio il titolo del mio album. Terzo: che sono veramente a corto di idee e uso quelle altrui, cosa che non si addice ad un artista rispettabile, o quantomeno a un artista original”. Insomma non le manda di certo a dire, del resto come ha sempre fatto.

Infine Morgan conclude accusando Ultimo di essere poco originale, ma anche creativo infatti a suo dire “Altrove” non è un buon titolo per un album. Non lo era nel 2002, quando lui lo scelse per un pezzo, figuriamoci nel 2024. Consiglia quindi al cantautore romano di ricercare di più nella sua creatività un buon titolo per il suo album, evitando così anche di fare appropriazione indebita. Ultimo cambierà idea a questo punto? Staremo a vedere!