Amici 2024, bomba su Maria De Filippi: l’ex allievo svela cosa accade davvero nella scuola

Un ex ballerino di Amici ha deciso di raccontare ciò che succede all’interno del talent show. Ha approfondito anche il ruolo di Maria De Filippi.

L’attuale edizione di Amici è quasi giunta alla fine. Il Serale, al momento, sta proseguendo tra alti e bassi. Alcuni allievi sono già stati costretti a lasciare il talent show. Il verdetto della giuria, infatti, è insindacabile.

Uno degli ex concorrenti, di recente, ha rilasciato un’intervista per Superguida Tv. Le sue parole hanno permesso di comprendere ciò che accade davvero all’interno del programma.

Si è soffermato su diversi aspetti, ma ce ne è stato uno che ha attirato l’attenzione degli utenti. Il ballerino ha parlato liberamente di Maria De Filippi, descrivendo i dettagli dell’esperienza appena vissuta.

Ex allievo di Amici racconta la verità su Amici: tutto su Maria De Filippi

Il percorso nella scuola di Amici è un’esperienza irripetibile. Ogni anno, aspiranti ballerini e cantanti cercano di accaparrarsi un posto all’interno del programma. L’obiettivo è quello di potenziare il proprio talento attraverso i consigli degli insegnanti e dei coach. Inoltre, la fase del Serale consente loro di raggiungere una visibilità non indifferente. Di recente, un ex protagonista è uscito allo scoperto. Il giovane ha fornito dettagli davvero preziosi.

Si tratta di Giovanni Tesse. Il ragazzo è stato eliminato a seguito di un ballottaggio con Lil Jolie e Gaia. Il ballerino di latino, tuttavia, è stato contentissimo del suo viaggio. Spera vivamente di poter trasformare questa passione in una vera e propria professione. Nella trasmissione, ha trovato un punto di riferimento insostituibile. Si sta parlando di Maria De Filippi. Non lo ha mai lasciato solo ed è sempre stata vicino a tutti i concorrenti: “Maria è professionale e molto presente con noi ragazzi. Quando c’è un problema di qualsiasi tipo, c’è sempre, è una persona molto empatica“.

In effetti, la conduttrice, in più occasioni, si è dimostrata pronta ad aiutare i giovani allievi. La sua voce pacata ha permesso di placare gli animi e di ragionare razionalmente. Basta osservare l’atteggiamento adottato con Lil Jolie per capire che ha davvero a cuore il benessere degli artisti. Giovanni ritiene che sia una bellissima persona, sia a livello umano che professionale: “Avere il suo consenso artistico e professionale significa moltissimo per me“.

L’ex allievo è molto grato anche a Raimondo Todaro. Ha creduto in lui fin dall’inizio e lo ha spronato a dare il massimo. La tecnica è importante, ma il professore, stando alle sue parole, riesce a stabilire anche un contatto umano: “Mi ha letteralmente cambiato la vita. La pazienza che lui e i professionisti hanno avuto con me è tantissima“.