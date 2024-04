Valentina Vignali, la cestista ha rischiato grosso: “È arrivato il momento…”

Valentina Vignali e un grosso rischio corso dalla modella e cestista, lo sfogo sui social in cui racconta un episodio particolare ai fan

Un personaggio acclamatissimo sui social, una presenza irrinunciabile per i fan quella di Valentina Vignali che giorno dopo giorno e scatto dopo scatto continua ad entusiasmare i suoi fan. Con i quali lei condivide molti momenti della sua vita professionale e privata.

Tra le modelle e influencer più in vista in assoluto, numeri alla mano, c’è lei, ormai conosciuta non soltanto dagli sportivi. La giocatrice di basket riminese, che compirà 33 anni a maggio, è una celebrità su Instagram, dove può vantare oltre due milioni e mezzo di follower.

Diventata famosa anche in tv con diversi programmi cui ha preso parte, tra cui, qualche anno fa, anche il Grande Fratello Vip, Valentina si divide tra viaggi di piacere e servizi fotografici a ripetizione. Quasi ogni giorno, ci delizia con contenuti sempre nuovi, in cui risalta il suo fascino verace ed esplosivo, che non può certo passare inosservato.

Icona di classe e di stile, Valentina si fa apprezzare per il suo modo di fare solare e incontenibile. Anche se nella sua vita le cose non sono sempre state facili. Ha dovuto superare un tumore alla tiroide, di cui ha parlato anche in un libro, ‘Forti come noi’. E anche in queste ore ha raccontato un episodio piuttosto particolare che le è capitato, che l’ha vista ‘rischiare’ abbastanza.

Valentina Vignali e uno shooting fotografico un po’ ‘pericoloso’: lo scatto che parla chiaro

Le sue stories Instagram ci portano sul set fotografico, una consuetudine per chi la segue con affetto e curiosità da tempo. Ecco che cosa è successo nell’ultimo shooting.

L’immagine ci mostra una Valentina, come al solito, ultra seducente in uno splendido abito rosso, con tacchi vertiginosi e uno spacco clamoroso. Esaltando le sue gambe perfette e affusolate, una visione che lascia senza fiato gli ammiratori. Ma per lei non è stato semplice mettersi in quella posa.

Ha infatti scherzato con i fan con la scritta all’interno della foto, spiegando: “Non mi sono rotta i crociati in 25 anni di basket, ma oggi è arrivato il momento”. Ginocchia sotto sforzo e posa un po’ ‘pericolosa’, ma ne è valsa la pena. Il risultato è una autentica meraviglia e i fan, come al solito, applaudono.