Flora Canto, denuncia pubblicamente la truffa in atto: “Segnalate questo profilo

Guai per la famiglia di Enrico Brignano vittima di una truffa, Flora Canto ha deciso di raccontare a tutti cosa è successo.

Quando si naviga sul web, non sempre c’è da stare tranquilli. Sono infatti tante le truffe che ogni giorno colpiscono i vari utenti e nemmeno i personaggi famosi riescono a salvarsi, questa volta è toccato all’attrice Flora Canto fare i conti con una spiacevole situazione.

Tutto è successo in queste ultime ore quando la compagna di Enrico Brignano ha condiviso una storia che è servita a mettere tutti in guardia. La truffa non ha riguardato solo la showgirl ma tutta la sua famiglia ed è per questo che Flora ha deciso di confessare di fronte a tutti cosa le è successo. Social in subbuglio dopo che l’attrice ha deciso di vuotare il sacco.

Attraverso una storia condivisa sul proprio Instagram ufficiale, in queste ultime ore l’attrice ha chiesto a tutti i suoi fan una mano nel segnalare l’impostore. Tutto ciò con la speranza che presto i vari social adottino delle contromisure drastiche contro comportamenti di questo genere. L’attrice ha deciso di trasformarsi in una furia pur di salvaguardare i suoi cari.

Flora Canto shock, spunta la truffa social: attenzione a quello che sta succedendo

Solo applausi nei confronti di Flora Canto che sui social si è imbattuta in un profilo clamorosamente fake che ha in qualche modo tentato di rubare l’identità a suo marito. L’account si chiama enricobrignano_fanp e si spaccia per qualcuno di particolarmente vicino al comico romano. Niente di più falso secondo l’attrice che ha così chiesto l’intervento da parte dei suoi follower.

Una segnalazione di massa potrebbe dunque aiutare la showgirl a far chiudere il finto profilo. Non è la prima volta che succede qualcosa del genere e purtroppo non sarà nemmeno l’ultima. Per questo è bene chiedere aiuto non solo ai propri seguaci ma anche a chi si dovrebbe occupare di controllare e gestire certe situazioni. Altrimenti ognuno ha il diritto di spacciarsi per chi vuole sui social e questo rischia di causare più di qualche problema.

Il pubblico ha risposto presente all’appello di Flora Canto e la sensazione è che da qui a breve il profilo verrà chiuso. Vittoria, tuttavia, solo momentanea per lei che sa che presto potrebbe tornare a fare i conti con qualcosa di molto simile. I social sono un grande mezzo ma rischiano anche di essere un’arma a doppio taglio, la sua famiglia lo ha imparato a proprie spese.