Lutto a Forum: addio al giudice più amato dello show di Barbara Palombelli

Lo studio e la produzione di Forum annunciano con dolore la scomparsa di uno dei personaggi più influenti del programma.

Forum è una delle trasmissioni più seguite e apprezzate dal pubblico del piccolo schermo. In onda dal 1985, il programma ruota attorno alla ricostruzione e alla spiegazione di processi giudiziari veri. Il giudice, insieme ad alcuni attori, gestiscono le dinamiche del caso all’interno delle aule di un tribunale fittizio, ricostruito nello studio del programma.

La conduzione di Forum ha visto negli anni alternarsi molti volti noti della televisione, da Rita Dalla Chiesa, a Catherine Spaak fino a Paola Perego.

Il programma televisivo riscuote ancora oggi un notevole successo di ascolti tra il pubblico del piccolo schermo. Nel 1988 Rita Della Chiesa diventa il volto ufficiale di Forum, rimanendo al timone del programma fino al 2013. In questo lungo periodo di trasmissione, il programma raggiunge il suo massimo picco di ascolti, confermandosi come uno dei formati più riusciti e più amati di Mediaset.

Mediaset ha scelto Barbara Palombelli per sostituire la storica conduttrice di Forum. La donna è affiancata ogni giorno da Giada Massara, Valeria Altobelli e Antonio Frascadore. Il cast giuridico, invece, è composto dall’avvocato Nino Marazzita, Beatrice Dalia, Stefano Marzano, Francesco Foti e Maretta Scoca. Da qualche anno il programma viene trasmesso in diretta, per consentire una maggiore interazione tra il pubblico da casa e i personaggi all’interno dello studio.

Lutto a Forum: l’addio al giudice

Recentemente, il profilo social di Forum ha diffuso un comunicato in merito alla scomparsa del giudice Italo Ormanni, volto del programma dal 2011 al 2013. Personaggio fondamentale della magistratura italiana, Ormanni ha seguito per anni inchieste legate alla camorra, culminate con gli arresti dei boss Cutolo, Zazza e Nuvoletta. Giunto a Roma, Italo Ormanni è stato a capo delle indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di alcuni delitti noti della cronaca nera italiana.

“Inizialmente molto serio e rigoroso, ha saputo mettersi in gioco mostrando anche il suo lato spiritoso”, queste alcune delle parole che la produzione rivolge al suo pubblico. Nel comunicato social, la squadra di Forum annuncia il proprio sgomento e si unisce al dolore della famiglia del compianto giudice. Per il programma televisivo la presenza di Ormanni si è rivelata essere estremamente preziosa, soprattutto per le competenze e l’esperienza professionale del giudice, le quali hanno portato lustro alla trasmissione.