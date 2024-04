Virginia, la figlia di Andrea Bocelli è cresciuta ed è una star mondiale: identica a mamma Veronica Berti

Ha compiuto da poco dodici anni, è giovanissima ma è già pronta a farsi amare dal pubblico di tutto il mondo. La sua ascesa al successo prosegue.

A soli dieci anni Virginia Bocelli si è esibita davanti al re Carlo III, alla regina Camilla, a William e Kate, e a un migliaio di persone accorse alla Royal Albert Hall in occasione del Festival of Remembrance, un evento per celebrare e ricordare i caduti del Regno Unito in guerra.

Poco tempo prima invece il papà Andrea aveva cantato per la regina Elisabetta in persona, durante il Giubileo di Platino, per i settant’anni di regno della sovrana britannica che si è spenta a settembre del 2022.

Insomma, pare che dal leggendario tenore abbia ereditato i geni giusti. Da qualche anno riempie i palazzetti grazie alla sua voce, ormai non vuole più fermarsi. E a giudicare dai risultati che sta ottenendo lo scenario all’orizzonte è più roseo del previsto, presto sarà una star a livello mondiale. E chi l’ha vista esibirsi non ha dubbi: ha preso tutto dalla mamma Veronica Berti! A dare un’occhiata alle foto impossibile non dargli ragione, sono due gocce d’acqua.

Virginia Bocelli, la figlia del tenore e di Veronica Berti compie 12 anni

Il 21 marzo scorso ha spento dodici candeline Virginia Bocelli, la terza figlia di Andrea, il leggendario tenore, che era già padre di Amos e Matteo, nati rispettivamente nel 1995 e nel 1997 dal primo matrimonio con Enrica Cenzatti. La bambina invece è venuta al mondo nel 2012 dalla relazione con Veronica Berti, che poi ha sposato esattamente due anni più tardi al Santuario di Montenero a Livorno. Nonostante la tenera età sta già facendo vedere di che pasta è fatta.

Un talento innato il suo, ereditato ovviamente dai genitori, entrambi protagonisti nel mondo della musica. In questi anni si è esibita un po’ in tutto il mondo, accompagnando in tournée il padre in diverse occasioni. Il momento più emozionante è stato indubbiamente cantare di fronte al re Carlo III e alla regina Camilla, oltre ai principi di Galles, William e Kate, per il Festival of Remembrance.

Ricordando quegli attimi da brivido ai microfoni della redazione di Vanity Fair ha detto: “Avevo un po’ paura ad andare di fronte alla famiglia reale a cantare. Lo considero davvero un onore, come un onore è stato vedere il Castello di Windsor. Ho visto anche il cavallo della regina, la mitica Emma, e tutti i cagnolini, i corgi e i terrier”.