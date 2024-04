Da oggi guidare costerà di più, nuova mazzata per gli italiani: l’aumento imprevisto

Le nuove tariffe e i cambiamenti che colpiranno il portafoglio degli italiani riguardano la guida. Ecco i costi che aumenteranno.

Un annuncio che non piacerà per niente ai cittadini. I costi per guidare aumenteranno per gli italiani, con delle tariffe impreviste che creeranno disagi non indifferenti.

Si tratta di un fenomeno che si sta ampliando in tutti i settori economici, e adesso toccherà anche quello della guida. Scopriamo nel dettaglio cosa aumenterà.

Guidare costerà di più: l’aumento imprevisto

C’è stato un recente cambiamento che coinvolge la maggior parte degli automobilisti che guidano solitamente in autostrada. Si tratta di Telepass che alza il canone a 3,90 euro al mese. Questa notizia arriva come una mazzata per molti automobilisti, che si trovano di fronte a un improvviso aumento dei costi legati alla mobilità.

Il recente annuncio di Telepass riguarda un aumento significativo del canone mensile, che passerà dagli attuali 1,83 euro a 3,90 euro a partire dal primo Luglio 2024. Questo aumento da un lato potrebbe sembrare una svolta negativa per i guidatori. Dall’altro viene accompagnato da alcune piccole concessioni che potrebbero mitigare l’impatto sul portafoglio degli utenti.

Una delle novità introdotte è la possibilità di associare due targhe allo stesso dispositivo, offrendo una certa flessibilità agli utenti che possiedono più di un veicolo. Inoltre, per coloro che optano per l’offerta “Plus”, ci sono 25 servizi aggiuntivi come parcheggi sulle strisce blu e sconti. La tariffa rimarrà fissa a 3,90 euro grazie a una promozione valida fino a dicembre 2025.

Tuttavia, la vera novità è rappresentata dall’introduzione del servizio “Pay per use”. Questa modalità permette agli utenti di pagare il servizio solo quando effettivamente è utilizzato. Con un costo di attivazione di 10 euro e un addebito di 1 euro per ogni giorno di effettivo utilizzo. Se da un lato questa opzione potrebbe risultare conveniente per coloro che utilizzano il servizio in modo sporadico, dall’altro potrebbe comportare un aumento dei costi per gli utenti che utilizzano Telepass con maggiore frequenza.

È importante sottolineare che gli aggiornamenti sulle tariffe verranno comunicati ai clienti nei prossimi giorni. Offrendo loro una maggiore chiarezza su come saranno influenzati da questi cambiamenti. Inoltre, nei prossimi mesi verrà lanciata un’offerta dedicata ai più giovani, denominata “Young”. Includerà i principali servizi alla mobilità escluso il telepedaggio e il relativo dispositivo di bordo. Offrendo così una soluzione smart per i guidatori più giovani.

L’aumento imprevisto del canone Telepass rappresenta una sfida per gli automobilisti italiani, che si trovano di fronte a un aumento dei costi legati agli spostamenti in auto. Tuttavia, le nuove opzioni che verranno introdotte potrebbero offrire alcune alternative interessanti. Anche se sarà necessario valutare attentamente quale sia la soluzione più conveniente in base alle proprie esigenze di utilizzo del servizio.