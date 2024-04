Il Paradiso delle Signore, svolta nella puntata del 22 Aprile: il destino di Matteo

Ecco cosa succederà a Matteo Portelli nella puntata del 22 aprile de Il Paradiso delle Signore: si consumerà una svolta decisiva per il suo destino.

Una media superiore a 1,8 milioni di spettatori giornalieri. Numeri importanti per Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 giunta alla sua ottava stagione che continua a confermare i successi negli ascolti delle passate edizioni.

Non era facile confermarsi a questi livelli, ma la fiction ambientata nella ruggente Milano degli anni -50-’60 è riuscita nell’impresa di fidelizzare un pubblico desideroso di vedere cosa succederà ai personaggi che gravitano attorno al magazzino di Vittorio Conti.

Le ultime puntate di questa stagione andranno in onda dal 29 aprile al 3 maggio e a settembre ripartirà la nona stagione del Paradiso. Ma cosa succederà nella puntata del 22 aprile della serie seguitissima dal pubblico? Sarà soprattutto il destino di Matteo Portelli a essere interessato.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni della puntata del 22 aprile: la svolta nel destino di Matteo

Le puntate inedite de Il Paradiso delle Signore 8 verranno trasmesse come sempre su Rai1 alle ore 16:00. Scopriamo insieme la trama della puntata di lunedì 22 aprile. Ecco le anticipazioni: cosa succederà a Matteo Portelli? Come proseguirà la sua storia con Maria?

Durante la puntata in onda lunedì 22 aprile 2024, Matteo potrà finalmente uscire di prigione. Le accuse contro il fratellastro di Matteo Barbieri verranno ritirate e il giovane sarà ansioso di riabbracciare la sua Maria, pronto a volare con lei verso Parigi e un nuovo destino insieme alla donna del suo cuore. Matteo sarà pronto a confermare a Maria le sue intenzioni di cominciare una vita a due.

Per Tancredi di Sant’Erasmo ci sarà un amaro colpo di scena. Proprio quando si appresterà a rivelare i suoi veri sentimenti a Matilde Frigerio un evento del tutto inaspettato lo spiazzerà. Tra Salvatore e Elvira invece tornerà la pace. Tullio regalerà un anello alla Venere, che reagirà in malo modo. Invece Marcello si rivelerà ormai deciso a rassegnare le dimissioni: lascerà ad Adelaide il posto di amministratore del patrimonio.

Molte altre trame rimarranno in sospeso ne Il Paradiso delle Signore 8. Per scoprire cosa succederà in questo finale di stagione che si annuncia scoppiettante non resterà che continuare a seguire le vicende della soap opera sulla rete ammiraglia della Rai, prima della consueta pausa estiva.