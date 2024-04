Uomini e Donne, Pierpaolo dimentica Ida Platano: dichiarazione d’amore in studio

Pierpaolo, uno dei corteggiatori di Ida Platano, ha stupito tutti quando ha deciso di fare una dichiarazione d’amore ad una persona che non è la tronista. Vediamo insieme cosa è successo.

Manca poco alla scelta di Ida Platano. La donna, che nella puntata andata in onda il 22 novembre 2023 è diventata la prima tronista over di Uomini e Donne, ha ancora qualche idea confusa sui suoi due corteggiatori.

Per lei sono rimasti in studio Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Il primo, moro e dal fisico statuario, ha 44 anni, lavora in radio ed è di Napoli. Il secondo, dai lineamenti più angelici, è biondo ed è originario di Avellino.

Entrambi in una puntata hanno deciso di fare una sorpresa a Ida in occasione del suo compleanno. La dama è infatti nata a Palermo il 30 marzo del 1982 e i suoi corteggiatori le hanno regalato una torta per spegnere le candeline e alcuni gioielli (Mario un anello, mentre Pierpaolo un bracciale). Un gesto che ha molto colpito la tronista che da tempo chiedeva manifestazioni di interesse nei suoi confronti. Ma non è tutto, perché Pierpaolo è anche andato a casa di Ida per dirle che non vuole perderla.

Uomini e Donne, Pierpaolo copia Mario: la dichiarazione d’amore in studio

Durante le puntate di Uomini e Donne non mancano i colpi di scena. Se Ida sembra essere più propensa verso Pierpaolo, che trasforma in gesti le sue parole, Mario ha deciso a sorpresa di dichiararsi. Dopo aver lasciato lo studio, è tornato chiedendo a Maria De Filippi di mettere due sedie rosse e guardando dritto negli occhi Ida, le ha confessato di essersi innamorato di lei. A quel punto è intervenuta Tina Cipollari che ha preso in giro il corteggiatore spiegando che lei non crede alle sue parole.

Anche Pierpaolo allora ha deciso di dichiarare il suo amore. Il corteggiatore, si è così rivolto verso la presentatrice Maria De Filippi e guardandola negli occhi le ha detto di essersi innamorato di lei. Parole che hanno fatto sorridere il pubblico e che sono chiaramente ironiche. Tra Mario e Ida infatti c’è solo una conoscenza superficiale e i due non si sono neanche mai baciati.

Sembrano eccessive quindi le parole di Mario che per convincere la tronista del suo interesse le ha addirittura detto di amarla. Per questo Pierpaolo ci ha giocato su e come fatto dal suo rivale ha dimostrato come si possano dire certe frasi ad effetto senza sentimento. Ida crederà a Mario?