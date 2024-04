Bonus vacanze Grecia: il Governo regala 500 euro per visitare l’Isola, approfittane subito

Sapevi che esiste un bonus per visitare la Grecia e arriva fino a 500 euro? Ecco a chi è rivolto e come ottenerlo subito entro l’estate.

Visitare la Grecia è il sogno di molte persone. Il Paese è uno dei più importanti in Europa e nel mondo perché è ricco di storia e cultura. Non tutti sanno che la nazione è stata la culla della civiltà occidentale e che non è soltanto la storia a renderla così attraente.

La Grecia è molto conosciuta anche per il mare e per la sua movida, che sono tra i migliori in Europa. Per questo motivo molte persone si recano ogni anno per visitare il paese, ma anche le sue isole. La più nota è Mykonos, che si può definire la Ibiza greca.

Andare in Grecia però non è sempre economico, sopratutto se si sceglie di passare le vacanze in una di quelle bellissime isole con spiagge da sogno che nulla hanno da invidiare a quelle della Sardegna e Sicilia. Andare in vacanza in Grecia costa diverse centinaia di euro, ma perché non resti solo un sogno per molte persone esiste un bonus per poter andare questa estate in vacanza in una delle isole greche.

Bonus Grecia: cos’è e come si può ottenere

Siamo alle porte dell’estate e se non hai ancora deciso dove andare in vacanza potresti optare per la Grecia. Esiste infatti un bonus che permette di viaggiare quasi gratuitamente e già c’è stato un boom di domande per potersi accaparrare l’agevolazione che permette di visitare uno dei paesi più belli sul Mediterraneo. Ma di cosa si tratta, come ottenerlo e a quanto ammonta il bonus, ve ne parliamo in questo articolo.

Va dai 300 ai 500 euro euro il voucher per andare in Grecia. L’agevolazione ha generato già 5.000 domande per beneficiare di questa meravigliosa opportunità. Questo bonus è ideale per chi vuole staccare dalla routine e godersi le ferie lontano dalle trafficate e stressanti città, sopratutto per chi non può permettersi una vacanza. Tuttavia, non è un bonus per tutti perché è destinato a quelli che sono evacuati da Rodi dopo gli incendi dell’estate scorsa, offrendo loro di poter tornare in Grecia con un prezzo più basso per recuperare la loro vacanza rovinata.

È il premier greco Mitsotakis ad aver annunciato il bonus riservato a 25.000 turisti che sono stati costretti a lasciare Rodi a luglio 2023 dopo il terribile incendio. Il beneficio può essere richiesto da coloro che hanno soggiornato negli hotel e strutture evacuate in quel periodo. Copre le spese di alloggio ed è valido dal 1° giugno fino al 15 novembre. L’agevolazione non è prevista per chi ha alloggiato in case di Airbnb ma è soltanto per chi ha alloggiato in strutture pubbliche.

Si tratta di una proposta importante per recuperare la stagione persa a causa dell’incendio e incentivare il turismo nell’estate 2024. È inoltre un’opportunità per chi ha avuto le vacanze rovinate e non ha denaro per ritornare in Grecia.