Rimborso Irpef, quando controllare la busta paga o la pensione: le date dei pagamenti

È tempo di rimborsi Irpef: scopriamo di cosa si tratta e quando potrebbero arrivare in busta paga o con la pensione.

Come ogni anno, i contribuenti sono in attesa dei famosi rimborsi Irpef. Si tratta della possibilità di ottenere un risarcimento in denaro direttamente in busta paga o con la pensione, qualora si risultasse a credito dopo la dichiarazione dei redditi.

Una situazione sicuramente ideale per chi fa conto su nuove entrate per poter vivere più serenamente o per concedersi qualche spesa in più. Per questo motivo, può essere utile conoscere le date in cui questi rimborsi vengono effettivamente accreditati.

Rimborso Irpef: quando arriva in busta paga o con la pensione

Come già accennato, il rimborso Irpef è rappresentato da una somma di denaro che viene restituita quando dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi, si risulta a credito. Ovviamente, ci sono situazioni in cui si può risultare neutri (e in questo caso non spetta alcun rimborso) e altri in cui si può essere a debito (con restituzione prevista della cifra in più).

In altre parole, il rimborso Irpef spetta a chi risulta a credito. Questo rimborso viene erogato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico e arriva direttamente in busta paga o con la pensione. Ci sono, però, delle date stabilite in cui è possibile riceverlo. Queste per il 2024 sono tra il mese di maggio e quello di settembre per chi lavora. Chi percepisce una pensione, invece, potrà ricevere eventuali rimborsi a partire dal mese di agosto.

Va ricordato che in parte il mese in cui avviene il rimborso è legato anche alla tempestività con la quale si presenta la dichiarazione dei redditi. Questa, infatti, ha una scadenza che è prevista per settembre 2024 ma un tempo di rilascio ben più ampio. La somma, in genere, viene calcolata il mese dopo la dichiarazione.

Detto ciò, può capitare che alcuni importi giungano in ritardo per via di accertamenti o per altri problemi come un IBAN errato o dei precedenti debiti mai evasi. Nel dubbio, ogni contribuente può rivolgersi al suo sostituto d’imposta, al CAF o a chiunque ne segue tutto l’iter al fine di avere qualche risposta e per capire come muoversi.

È quindi molto importante avere cura di verificare sempre con estrema attenzione le informazioni trasmesse, accertarsi che tutto giunga agli uffici tributari e in caso di dubbi in più, fare riferimento direttamente all’Agenzia delle Entrate. In questo modo si sarà sempre in tempo per correggere eventuali errori e ottenere quanto spetta sul proprio conto o sulla pensione.