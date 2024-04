Elenoire Casalegno ha svelato cosa accade dietro le quinte de L’Isola dei Famosi 2024. Non lo immaginereste mai!

Non sono passati inosservati i post e le storie pubblicati da Elenoire Casalegno sul suo account Instagram, attraverso cui ha rivelato qualche dettaglio inaspettato su quanto accade a telecamere spente.

A partire dai film, passando per i cartoni animati, fino ad arrivare ai game show, sono molti i programmi tra cui possiamo scegliere quando accendiamo la televisione. Uno dei generi più apprezzati di tutti è senz’ombra di dubbio quello dei reality show. Sono davvero molti i volti, noti e non, che negli ultimi anni hanno deciso di mettersi in gioco con trasmissioni di questo tipo.

Si tratta, d’altronde, della soluzione ideale per chi vuole farsi conoscere e possibilmente apprezzare dai telespettatori in tutte le sue sfaccettature. Proprio in tale ambito non possiamo non citare L’Isola dei famosi, che fin dalla prima edizione riesce a richiamare l’attenzione di molte persone.

Elenoire Casalegno e il dietro le quinte dell’Isola dei Famosi 2024, cosa accade a telecamere spente: verità inaspettata

Molti sono i telespettatori curiosi di vedere come si comportano i concorrenti dell’edizione in corso che ha preso il via lo scorso 8 aprile 2024. Proprio come nelle passate edizioni, anche quest’anno i naufraghi si ritrovano a sopravvivere su un’isola deserta. Il tutto senza poter usufruire di alcuna comodità.

Si è invece assistito ad un cambio di conduzione, che vede Vladimir Luxuria al timone de L’Isola dei famosi. Al suo fianco, in veste di opinionisti, troviamo Sonia Bruganelli e Dario Maltese. A ricoprire il ruolo di inviata in Honduras, invece, è Elenoire Casalegno. Proprio quest’ultima ha condiviso una serie di post e storie su Instragram che hanno permesso ai suoi follower di scoprire qualcosa in più sul dietro le quinte del noto reality. Ad esempio ha pubblicato due storie che ritraggono alcune scritte ed un suo selfie.

A corredo le seguenti didascalie: “Tutta la grande famiglia dell’isola in Honduras” e, appunto, “Dietro le quinte…“. Soffermandosi sulla giornata tipo in Honduras ha inoltre pubblicato un altro post scrivendo: “Vita in Honduras. Sveglia alle 05:30, lettura quotidiani, corsetta, doccia, colazione, elicottero, riunione, pausa pranzo, prove, cena, e alle 21:30 si dorme“. Scatti e parole che non sono di certi passati inosservati ai suoi tantissimi fan che non hanno perso l’occasione per riempirla di messaggi di apprezzamento. Tra i commenti ad esempio si legge: “Brava, bella, umile ed elegante ti meriti questa opportunità”, oppure “Una vita movimentata”.