Eruzioni cutanee, non è sempre allergia: la vera causa che manda in tilt i medici

Sono diverse le eruzioni cutanee che possono comparire sulla nostra pelle. Qualcuno, non venendone a capo, si è rivolto pubblicamente ad un medico specializzato

Un’alterazione della pelle che comporta irritazione, eritema, prurito o dolore è comunemente nota come rash cutaneo. Questo sintomo può manifestarsi in varie forme e dimensioni: da piccole aree isolate a diffusi rossori su vasta superficie cutanea.

Il rash cutaneo può derivare da molteplici cause, con la dermatite che rappresenta la causa principale. Tuttavia, le motivazioni alla base della sua comparsa sono diversificate e comprendono una vasta gamma di fattori. Tra questi, vi sono le reazioni allergiche, le patologie cutanee primarie come l’eczema, l’orticaria e la psoriasi, nonché le malattie sistemiche e infine anche la cheratosi seborroica. È possibile distinguere tra eruzioni cutanee di origine infettiva e non infettiva.

I dubbi su una strana forma di eruzione cutanea

Ha destato curiosità la richiesta di di un lettore di express.co.uk, il quale nella rubrica specifica racconta di un’eruzione cutanea sul petto, caratterizzata da macchie piatte di colore marrone, simili a talpe. Alcune di queste macchie sono apparse anche sotto il torace.

Nel tentativo di mitigare il problema, il lettore ha applicato una pomata E45 e lozione alla calamina. Tuttavia, confrontando le proprie condizioni con le immagini online della cheratosi seborroica, gli sorge il dubbio se tale diagnosi sia appropriata, considerando l’improvvisa insorgenza della condizione.

La Dott.ssa Rosemary Leonard risponde con precisione, delineando le caratteristiche distintive della cheratosi seborroica, comunemente conosciuta come verruche seborroiche. Queste manifestazioni si presentano sotto forma di macchie leggermente untuose, che aderiscono alla pelle. Con un contorno irregolare e variazioni di colore dal marrone chiaro al quasi nero, esse possono comparire in qualsiasi parte del corpo, con una maggiore frequenza su schiena, torace e addome, soprattutto in età avanzata. Nonostante la causa esatta rimanga sconosciuta, spesso hanno una componente ereditaria.

Tuttavia, la Dott.ssa Leonard solleva il sospetto che l’eruzione cutanea del lettore potrebbe essere un problema distinto. L’invecchiamento cutaneo può portare ad un’eccessiva secchezza della pelle, e sebbene l’uso di una crema idratante come l’E45 possa essere di benefico, la lozione alla calamina potrebbe aggravare l’irritazione e il prurito. Pertanto, suggerisce al lettore di consultare il proprio medico di famiglia per una diagnosi accurata e un trattamento adeguato.

Cos’è la cheratosi seborroica

Ciò che si sa della cheratosi seborroica è che è una condizione cutanea comune caratterizzata dalla formazione di lesioni benigne sulla pelle. Queste lesioni, come ben descritto dal lettore sopra, appaiono come macchie o escrescenze di colore marrone chiaro o scuro, talvolta con una superficie squamosa o crostosa. Possono variare in dimensioni da piccoli punti a lesioni più grandi, e sono spesso descritte come simili a “nei incrostati”.

La cheratosi seborroica non è cancerosa e di solito non causa alcun sintomo significativo oltre alla presenza delle lesioni stesse. Tuttavia, le verruche seborroiche possono essere considerate fastidiose o antiestetiche, specialmente se si sviluppano in aree visibili della pelle come il viso, il collo o il torace.