“Grave incidente”, l’annuncio di Gianni Morandi: spunta la foto, cosa è successo

Gianni Morandi ha fatto preoccupare i fan con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram: “grave incidente”, ecco cosa è successo.

Gianni Morandi è uno dei personaggi televisivi più amati di sempre: nel corso della storia il cantante bolognese si è fatto apprezzare non solo per le sue grandi doti canore e per i grandi successi musicali che ancora oggi le persone ascoltano e cantano a squarciagola, ma anche per la sua simpatia e la sua bontà nei confronti del pubblico, ma anche di colleghi e amici, dimostrando più volte di essere una persona di grande cuore.

Morandi più volte si è reso protagonista di grandi gesti d’affetto nei confronti di altri cantanti e, soprattutto nelle ultime edizioni del Festival di Sanremo, ha dimostrato anche di saper fare da padre o fratello maggiore per cantanti più giovani e inesperti di lui che hanno calcato il palco dell’Ariston. Oltre alla musica, come molti già sanno, l’artista ha anche un’altra grande passione che è quella del calcio: è un grandissimo tifoso del Bologna di cui è anche stato Presidente onorario dal 2010 al 2014 seguendo tutte le partite allo stadio Dall’Ara.

Il cuore d’oro di Gianni Morandi: la reazione dopo il grave incidente

La passione per il calcio e, soprattutto, per il Bologna è stata dimostrata più volte da Gianni Morandi, ma negli ultimi giorni il cantante si è reso protagonista di un grande gesto di umanità, oltre che di grande tifo. Sul suo profilo Instagram ha infatti pubblicato una foto toccante che ha fatto commuovere tutti i suoi fan che hanno saputo del grave incidente e si sono immediatamente preoccupati: una situazione che ha legato ancor di più il cantante ai colori rossoblù del Bologna.

“Operato per un grave incidente“: queste le parole che Gianni Morandi ha condiviso attraverso il suo profilo personale di Instagram e che ha fatto subito allarmare i suoi fan e tutte le persone che lo conoscono e provano per lui un grande affetto; tutti si sono fiondati sul suo profilo Instagram per lasciare un commento carico di affetto e di supporto nei confronti dello stesso Morandi e anche del calciatore del Bologna Lewis Ferguson, che il cantante è andato a trovare in ospedale dopo l’intervento chirurgico al ginocchio.

Lewis Ferguson, centrocampista scozzese del Bologna, ha subito un grave infortunio durante il match Bologna-Monza dello scorso 13 aprile: il capitano rossoblù ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico e Gianni Morandi, da persona di grande cuore e da tifoso del Bologna, è andato a trovarlo in ospedale dimostrando tutto il suo supporto per il calciatore augurandogli una repentina guarigione.