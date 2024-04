Maria De Filippi e quel difetto che non le dà pace: la verità esce fuori solo ora

Perché Maria De Filippi è rigida e fredda? Lei stessa ha svelato il motivo. Il retroscena sulla sua postura nelle foto emerge ora.

Maria De Filippi è una delle poche donne in tv che può vantare davvero un successo a 360 gradi. La conduttrice è una delle poche ad avere più programmi e ad esserne anche l’autrice. Stiamo parlando di Amici, di Uomini e Donne e C’è posta per te, tre programmi molto diversi perché si rivolgono ad un target differente. Con Amici e Uomini e Donne ha fatto una fortuna perché le trasmissioni sono ancora molto seguite.

La conduttrice è molto giovanile ed è per questo che è molto amata dal pubblico adolescenziale. Con Amici, il talent scout più noto della tv, ancora oggi riesce a scovare talenti e la maggior parte dei cantanti oggi di grande successo vengono proprio da questo programma, che più di tutti è riuscito a creare numerosi artisti come Elodie, Annalisa, Alessandra Amoroso, Emma, The Kolors, Irama e tanti altri.

Maria De Filippi e il retroscena che viene fuori solo ora: uno dei suoi più grandi difetti

Visto il suo successo viene da pensare che Maria De Filippi sia una donna sicura di sé. Tuttavia, dopo diversi anni è emerso un retroscena che è stato svelato proprio dalla stessa conduttrice. Alcune persone hanno notato la postura che adotta la presentatrice, giudicandola una donna molto algida e fredda. In realtà ci sono dei motivi per cui Maria De Filippi appare in questo modo e lo ha svelato proprio lei.

La conduttrice di Amici e di Uomini e Donne in entrambi i programmi e soprattutto nelle foto assume sempre la stessa posizione con il viso. Così anche a C’è Posta per Te. Maria De Filippi ha svelato di soffrire di timidezza e di essere riuscita a sciogliersi solo negli ultimi anni. Un altro mistero è stato svelato da lei stessa e riguarda il vizio di mangiare caramelle, che nessuno ha in televisione. Può apparire a prima vista un gesto poco educato, ma lei lo adotta per sciogliere la sua tensione.

È incredibile che una donna di successo non sia sicura di sé, ma è così. La De Filippi soffre di ansia e dunque appare molto rigida sembrando a tratti molto fredda. Non è una questione di antipatia, ma di timidezza. Chi lo ha compreso, infatti, ama la conduttrice anche se non è molto solare.