Nuovo contributo fa sognare gli italiani, 8000 euro di bonus fino a esaurimento risorse: affrettati

Un bonus così ricco non lo si era mai visto. Ecco come percepirlo: attenzione perché le risorse sono limitate

Una somma importante, come non se ne vedevano da tempo e, in alcuni casi, come non se ne erano mai viste. Parliamo di ben 8.000 euro che potrebbero essere elargiti agli italiani. Ci sono, ovviamente, dei requisiti e delle modalità da rispettare. Ma, soprattutto, occorre essere veloci, dato che questo ricco bonus rimarrà attivo fino a esaurimento risorse.

In questi anni, dunque, abbiamo assistito all’emissione di numerosissimi bandi per la concessione di contributi economici e bonus. Anche i più scettici riguardo alla politica degli incentivi pubblici si sono dovuti convertire, a causa della difficile situazione finanziaria vissuta dal Paese. E, di conseguenza, la difficile situazione finanziaria vissuta da imprese e famiglie.

Oggi sono numerosissimi i bonus che il Governo e che le Istituzioni pubbliche territoriali elargiscono alla cittadinanza. Ma probabilmente un bonus così ricco non lo si vedeva dai mesi più duri di pandemia da Covid-19. Entriamo allora nel dettaglio di questa misura molto attesa.

Nuovo contributo da 8.000 euro

Le regioni Lombardia e Veneto stanno guidando l’offerta di contributi a fondo perduto per la rottamazione e la sostituzione dei veicoli aziendali inquinanti. Questi incentivi possono raggiungere fino a 45.000 euro e rappresentano un importante sostegno per le imprese che desiderano ridurre l’impatto ambientale dei loro mezzi.

Fino alle 12:00 del 14 giugno 2024, è possibile presentare domanda per il Bando veicoli aziendali 2024 della Regione Veneto. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con Unioncamere Veneto, mira a incentivare la sostituzione di veicoli altamente inquinanti con mezzi a basso impatto ambientale. La delibera della giunta regionale 337 del 4 aprile 2024 ha dato il via libera a questa misura, che prevede risorse fino a quasi 7 milioni di euro.

Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa in Veneto e consente fino a tre domande per impresa. Le imprese ammesse possono beneficiare di agevolazioni per l’acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 e N1, con contributi a fondo perduto che variano da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 8.000 euro, a seconda della classe emissiva e del livello di emissioni prodotte.

Le risorse sono distribuite in modo specifico: 4 milioni di euro sono destinati ai veicoli di categoria N1 con classe ambientale Euro 6 e 2.908.080 euro sono riservati ai veicoli di categoria M1 con classe ambientale Euro 6D o superiore. Tuttavia, alcune imprese sono escluse dall’iniziativa, come quelle operanti nella pesca, nell’acquacoltura e nel settore agricolo primario.

Anche la Lombardia offre incentivi simili attraverso la collaborazione con Unioncamere locale, con uno stanziamento complessivo di 5.940.000 euro per il biennio 2024/2025. Questi contributi sono rivolti all’acquisto di veicoli per il trasporto di cose e persone, compresi veicoli elettrici, a idrogeno, a gas naturale e biometano. Il contributo massimo è di 45.000 euro.

In entrambi i casi, i veicoli acquistati devono essere di nuova immatricolazione in Italia e non è possibile cumulare il contributo con altri aiuti pubblici nello stesso settore. Per maggiori informazioni sull’operatività dei bandi, è necessario attendere la pubblicazione ufficiale delle relative disposizioni.