Antonella Clerici, caos in studio a ‘È sempre mezzogiorno’: arriva proprio lui

Colpo di scena nella trasmissione ‘È sempre Mezzogiorno’, dove l’arrivo di un ospite ha colto di sorpresa Antonella Clerici. Vediamo insieme di chi si tratta.

Antonella Clerici è una delle conduttrici italiane più amate. Recentemente l’abbiamo vista al timone di The Voice Senior e The Voice Generation in prima serata su Rai1. Il talent, dedicato a cantanti amatoriali, ha fatto registrare ottimi numeri in termini di ascolti. Accanto a lei c’erano quattro giurati d’eccezione: Loredena Bertè, Arisa, Clementino e Gigi D’Alessio, capitani di un team.

Ma la Clerici è anche alla guida di un altro programma di cucina che ogni giorno tiene incollati davanti allo schermo milioni di spettatori.

La presentatrice conduce infatti ‘È sempre Mezzogiorno‘, che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 11:55 alle 13:30 su Rai1. Dopo la cancellazione de La Prova de il Cuoco, è arrivato questo nuovo programma per la Clerici che mostra la preparazione di alcune raffinate pietanze e ha al suo interno ben 5 giochi da fare con i telespettatori. Un programma quindi interattivo non solo dedicato a ciò che bolle in pentola ma che diverte e coinvolge chi lo guarda.

Antonella Clerici e la sorpresa ricevuta durante È sempre Mezzogiorno

Dopo l’addio di Amadeus alla Rai e l’approdo al Nove, alcuni rumors parlano di un’offerta alla Clerici per la conduzione di Sanremo. Una proposta che sembrerebbe essere stata rifiutata. La conduttrice preferisce guidare la kermesse musicale nei prossimi anni e per ora si concentra sui suoi programmi come ‘È sempre mezzogiorno‘. Nel cast, fissa è la presenza Barbara De Nigris ma non mancano le sorprese e gli ospiti speciali appartenenti al mondo dello spettacolo.

Nella puntata andata in onda il 18 aprile 2024 su Rai1, l’attuale compagno di Antonella Clerici ha deciso di farle uno scherzo. Vittorio Garrone si è infatti presentato nel backstage del programma e ha preso il posto del suggeritore che si mette dietro il gobbo. Quando la presentatrice lo ha visto, in studio è scoppiato il caos.

Non sono mancate le risate con la Clerici che ha fatto difficoltà a continuare la trasmissione. Le telecamere allora hanno ripreso quello che stava accadendo dietro le quinte con Vittorio Garrone, noto imprenditore di origini genovesi, che ha voluto sorprendere la sua fidanzata con questo gesto. La presentatrice ha esclamato divertita: “Ma fai solo casini, mamma mia”. Poi ha deciso di postare una storia sul suo profilo instagram. Una coppia che piace e che diverte il pubblico.