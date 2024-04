Valentina Ferragni, dopo la terribile disavventura finalmente può tirare un sospiro di sollievo: “Ci sono voluti due giorni”

A seguito della terribile disavventura, finalmente Valentina Ferragni può tirare un sospiro di sollievo. Ecco che cosa sta succedendo durante la sua vacanza in Sudafrica.

Valentina Ferragni, insieme a Matteo Napoletano, in questi giorni si trova in Sudafrica, luogo che hanno raggiunto insieme per il loro primo viaggio di lavoro. Insieme a loro anche Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.

Infatti, tutti loro, insieme ad altri influencer, hanno ricevuto l’invito da un brand di abbigliamento per prendere parte all’esperienza sui social andando a documentare ogni cosa, comprese le varie disavventure che stanno vivendo. Ma cos’è accaduto questa volta?

Nel momento in cui Valentina Ferragni è arrivata in Sudafrica, in aeroporto si è accorta che qualcosa non stesse andando per il verso giusto. È stata lei stessa infatti a documentare il tutto tramite delle storie su Instagram condividendo che se da una parte loro erano riusciti ad arrivare a destinazione, lo stesso non si poteva dire delle sue valigie che sembravano essere perdute. Ma che cosa è successo questa volta? Come sta andando la vacanza di lavoro per Valentina Ferragni e Matteo Napoletano? Vediamo insieme come sta trascorrendo questi giorni la sorella di Chiara Ferragni.

Lieto fine per Valentina Ferragni dopo la terribile disavventura, ecco cosa è successo

Valentina Ferragni, una volta giunta in aeroporto e dopo che era scesa dall’aereo che l’aveva portata in Sudafrica, si è accorta che sui nastri trasportatori mancavano proprio i suoi bagagli.

Una situazione con cui si è trovata a fare i conti, lo scorso anno, anche Chiara Ferragni quando aveva organizzato un safari con tutta la sua famiglia. Per fortuna Valentina ha ricevuto molto aiuto da Giulia Salemi e da tutte le altre ragazze del gruppo le quali le hanno dato gli abiti e il make up di cui aveva bisogno.

Fortunatamente, proprio come lei stessa ha ancora documentato, dopo due giorni i suoi bagagli sono arrivati sani e salvi. È lei stessa infatti a documentare il ritrovamento delle sue due valigie con uno scatto in cui Matteo Napoletano viene immortalato con una un sorriso soddisfatto proprio accanto alle due valigie che finalmente sono ritornate dai loro proprietari.

E così adesso Valentina Ferragni potrà godersi tranquillamente questa vacanza di lavoro ed essere certa di poter contare su tutto l’occorrente che aveva messo in valigia nel momento in cui si stava preparando per questa grande avventura.