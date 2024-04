Bonus Estate figli: doppi soldi da chiedere subito, guida completa

L’estate è alle porte e arriva un bonus per chi ha figli piccoli, per andare in vacanza, come richiedere i doppi soldi del Governo.

Mancano ormai meno di due mesi all’inizio della stagione estiva. Estate fa rima con vacanze, ma purtroppo non tutti possono permettersi di lasciare le loro trafficate città, che in estate diventano un tormento perché si aggiunge anche l’afa insopportabile e la voglia di mare. Sopratutto per chi ha bambini piccoli in casa si sa benissimo che la loro esigenza di andare in vacanza è maggiore.

Molti genitori mandano i loro figli nei centri estivi, che sono ideali per far socializzare i più piccoli e ovviamente sono ottime soluzioni per i genitori che lavorano. Tuttavia, per mandare i loro figli ci vogliono centinaia di euro e per le famiglie meno abbienti non è facile far quadrare i bilanci. Le rinunce possono essere tante, ma fortunatamente ci sono dei bonus per poter rendere felici tutti i bambini a prescindere dal loro reddito.

Centri estivi, una pioggia di bonus: ecco i requisiti

Chi vuole mandare un figlio a svagarsi sa benissimo che ci sono i centri estivi, che sono soluzioni perfette per far trascorrere ai propri bambini un’estate indimenticabile. Sono tanti i bonus destinati a famiglie a reddito basso, che sono di competenza di Regioni e Comuni che stanziano fondi da distribuire alle famiglie più bisognose. Recentemente è stato pubblicato un bando dedicato proprio a questo tema.

È la Regione Emilia-Romagna a stanziare i fondi più consistenti per i centri estivi. La Regione ha fissato il tetto a 24mila euro per distribuire risorse stanziate di 7 milioni di euro. Per fare richiesta al Comune di Bologna vengono accettate dichiarazioni fino a 35mila euro, per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni, senza limiti di reddito e disabilità. La Regione Lombardia, invece, ha allargato la fascia fino ai 18 anni e il montante va addirittura a 15 milioni di euro.

Altri bonus, invece, sono rivolti a figli di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione. Si tratta di un bando del 2024 che ancora non è stato pubblicato e che uscirà nel mese di giugno. Si parla di un sostegno fino a 100 euro a settimana per chi ha ISEE inferiore a 8mila euro. Con l’aumentare dell’ISEE si riduce il contributo. Per richiedere il bonus le procedure sono differenti, ma vanno letti i bandi pubblicati dai diversi enti che offrono bonus per i centri estivi.