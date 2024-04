Lacrime e disperazione per Martina ad Amici 2024 ad un passo dalla finale: il motivo è struggente

Martina sta attraversando un momento molto difficile nella scuola di Amici. Le sue parole non sono passate inosservate: lo sfogo.

Lo scorso sabato, è andata in onda una nuova puntata di Amici. La competizione sta diventando sempre più agguerrita. Ormai, non manca molto alla finale e diversi allievi sono già stati costretti ad abbandonare il talent show di Maria De Filippi. Nelle ultime ore, Martina Giovannini ha avuto un vero e proprio crollo emotivo.

La ragazza non è riuscita a trattenere le lacrime. È scoppiata a piangere, senza riuscire a controllare le sensazioni provate. Le sue parole non sono passate inosservate agli occhi del pubblico. I fan le hanno dimostrato tutta la loro solidarietà.

Amici 2024, Martina scoppia a piangere: la crisi dopo la puntata

Martina Giovannini è una tra le concorrenti più apprezzate di questa edizione di Amici. Con l’ingresso nel talent show, ha intrapreso un percorso di crescita che le sta permettendo di perfezionare le sue doti canore. Di recente, però, è successo qualcosa che l’ha ferita molto. Poco prima di iniziare le prove di canto, la ragazza è scoppiata in lacrime. Tra i singhiozzi, ha spiegato alla sua vocal coach quale fosse il problema.

Ha ammesso di non sentirsi affatto bene e di non farcela ad andare avanti in questo modo. Si sente sopraffatta dai pensieri e questo le impedisce di ragionare con lucidità. L’addio di Lil Jolie e Gaia, inoltre, non ha fatto altro che peggiorare le cose. Erano i suoi due punti di riferimento principali. Adesso, invece, sente di essere completamente sola.

Il suo stato d’animo è stato scatenato dai commenti della giuria. Durante la scorsa puntata, infatti, i giudici hanno espresso delle critiche piuttosto marcate sul suo modo di cantare. A parer loro, la ragazza tende a urlare troppo durante le esibizioni.

Martina ha rivelato di non sapere come comportarsi: “I giudizi mi stanno abbattendo sempre di più. Non ce la faccio. Mi sembra che i giudizi mi stiano portando sempre più giù, non riesco a risalire[…] Sembra una cosa a mio sfavore avere una bella voce“. La vocal coach ha affermato di non essere d’accordo con le parole di Cristiano Malgioglio e di Michele Bravi.

Anche buona parte del popolo del web ha parlato in sua difesa: “Dispiace vedere Martina così! Forza Martina sei bravissima e spero che vinca tu!“. Sono davvero poche le persone a favore dell’eliminazione della ragazza. Non è la prima volta che un allievo reagisce in questo modo. Bisogna ricordare che Amici è un programma complesso, in grado di mettere a dura prova i suoi protagonisti.