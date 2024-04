Bonus affitto 2024, non è necessario presentare alcuna domanda: ecco come funziona

Il tema del caro affitti in Italia riesplode ciclicamente sulla scena. Ora, però, il Bonus affitti 2024 mira a mitigare le spese

Il mercato degli affitti in Italia continua ad essere al centro dell’attenzione, con una serie di sfide e opportunità che caratterizzano il settore per locatori e locatari. Da Nord a Sud, la questione dell’alloggio è sempre più rilevante in un contesto in cui la domanda supera spesso l’offerta e i costi possono rappresentare un peso significativo per le famiglie italiane. Per questo oggi sarà per tutti una buona notizia sapere quanto sia facile usufruire del Bonus affitto per il 2024 in corso.

Il settore degli affitti in Italia è caratterizzato da una serie di tendenze e dati significativi. Secondo le ultime rilevazioni, le città metropolitane come Milano, Roma e Torino sono tra le più costose per gli affitti, con prezzi che possono superare i 1.000 euro al mese per un bilocale nel centro città. Tuttavia, anche in città più piccole e nelle aree rurali, i costi degli affitti possono essere considerevoli in rapporto al reddito medio delle famiglie. Difficoltà soprattutto per i più giovani che, oggi, invece, possono gioire.

Bonus affitto 2024: come ottenerlo

Per i giovani tra i 20 e i 31 anni, il bonus affitto rappresenta una preziosa opportunità per ottenere una detrazione sui canoni di locazione e alleggerire il peso delle spese abitative. Questo strumento mira a sostenere i giovani con redditi modesti, offrendo loro un sollievo finanziario nel momento in cui affrontano le sfide dell’indipendenza e dell’autonomia abitativa.

Secondo le disposizioni, per poter beneficiare del bonus affitto under 31, è necessario che il reddito Isee non superi i 15.493,71 euro. La detrazione dell’imposta lorda è fissata a 991,60 euro per i primi quattro anni del contratto di locazione. Tuttavia, se la durata del contratto supera i quattro anni, la detrazione sale al 20% del canone di locazione, fino a un massimo di 2.000 euro.

Questa misura è stata introdotta dall’articolo 1, comma 155 della Legge di Bilancio 2022 ed è finanziata dal Fondo Affitto Giovani. La sua proroga fino al 2024 è stata confermata dalla circolare n. 9 del 1° aprile 2022 dell’Agenzia delle Entrate. È importante sottolineare che per ottenere il bonus affitto under 31 non è necessario presentare alcuna domanda online. La detrazione viene riconosciuta automaticamente a coloro che soddisfano i requisiti, sotto forma di credito d’imposta.

Tuttavia, è importante tenere presente che non è previsto alcun tipo di sconto sul canone di locazione da versare periodicamente. Il bonus affitto under 31 è applicabile solo se l’abitazione presa in locazione è diversa dalla casa principale dei genitori o dei soggetti a cui sono affidati secondo le norme di legge.