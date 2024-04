Kate costretta ad ammetterlo, la rivelazione intima su William è imbarazzante

Kate Middleton e il Principe William formano una coppia affiatata e solida. Condividono molti interessi in comune, tuttavia qualcosa sembra dividerli profondamente.

Kate Middleton è molto riservata sulla sua vita privata e sulla sua salute. Tuttavia, un mese fa ha rilasciato un video nelle pagine ufficiali sui social network rivelando al mondo intero di essere nel bel mezzo di una dura battaglia contro il cancro.

Nei primi mesi dell’anno in corso si era sottoposta a un’operazione all’addome che ha portato all’infausta diagnosi. La Principessa del Galles si sta sottoponendo a chemioterapia. Il suo pensiero più dolce è rivolto ovviamente verso i tre figli, i piccoli George, Charlotte e Louis, chiedendo per loro tempo, rispetto e privacy in questo momento delicato per tutta la famiglia.

Al suo fianco vi è il marito, il principe William, presenza di estremo supporto. I due formano una coppia affiatata a stabile ormai da più di vent’anni. Hanno tanti interessi in comune e insieme rappresentano il futuro fresco e moderno della monarchia britannica. Tuttavia, c’è un particolare che li divide.

Kate Middleton, quel particolare che il principe William non riesce proprio a concepire

Come rivelato dai tabloid britannici, la principessa del Galles ha un hobby un po’ insolito a cui si dedica con passione. Lei stessa ha ammesso che suo marito, il principe William, non sia della stessa opinione tanto da considerarla “pazza”.

Non è un segreto che Kate Middleton sia una persona sportiva. Un’attività che pratica da tempo è il nuoto. Fin qui niente di strano. Solo che ha poi confessato di prediligere farlo in acque fredde, anzi gelide. Sostiene che abbia molti benefici per la salute. Adora nuotare durante la stagione invernale in luoghi all’aperto o in piscine non riscaldate. “Più fa freddo, meglio è. Lo adoro” – ha detto la principessa.

Nel 2015 Kate Middleton ha preso anche il brevetto da subacquea. Kensington Palace ha confermato di aver superato la qualifica Advanced Open Water Diver della Professional Association of Diving Instructors (PADI), che le consente di immergersi fino a una profondità di 30 metri. Anche il principe William ha conseguito la stessa qualifica di sub ed è addirittura il presidente del British Sub-Aqua Club. La coppia spera che i loro tre figli ereditino la medesima passione per le immersioni e per lo sport in generale.