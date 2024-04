Telepass, non solo aumento dei prezzi: cosa cambierà per i giovani e i centri urbani

In questo articolo parliamo di Telepass: esso è in procinto di subire tutta una serie di cambiamenti che non riguardano solamente l’aumento dei prezzi.

Viaggiare in autostrada è una delle esperienze che si fanno più di frequente. Oltre a poter prendere i mezzi pubblici per raggiungere le varie città, c’è anche la possibilità di andare con il proprio veicolo, pianificare il tragitto e partire.

Chiaramente, in autostrada ci sono molti mezzi, si va anche a una certa velocità ed è importante guidare con prudenza, ma uno degli inconvenienti più frequenti, che rallentano il percorso, è di sicuro la coda ai caselli. Soprattutto nei periodi in cui si torna dalle vacanze, ad esempio, si verifica una vera e propria calca di auto, e questo rallenta il tragitto in modo a volte incisivo.

Quando ci si trova in queste situazioni, non è piacevole, però bisogna armarsi di pazienza e aspettare il proprio turno. Oppure, decidere di usare l’abbonamento al Telepass. Si tratta di un metodo che consente il pagamento automatico del pedaggio, e che negli anni ha visto sempre più servizi a disposizione degli utenti. Ad esempio, è possibile pagare anche lavaggio auto, taxi, treni, mezzi pubblici, skipass. Per i giovani e per i centri urbani, ora, sono previsti dei cambiamenti.

Telepass, prezzi in salita e cambiamenti per giovani e centri urbani

A partire dal 1° luglio, il costo dell’abbonamento al Telepass passerà da 1,83 euro a 3,90 euro. Sarà inoltre possibile associare due targhe a un solo dispositivo e altri 4 servizi da aggiungere.

A 3,90 euro, inoltre, c’è la tariffa Plus che sarà attiva per 18 mesi, e scadrà nel dicembre 2025. Per quanto concerne i giovani, ci saranno delle novità, tra cui un servizio detto “Young“. Tale servizio sarà attivabile usando una carta di credito o debito e saranno compresi «i principali servizi legati alla mobilità presenti nella piattaforma Telepass, a esclusione del telepedaggio e del relativo dispositivo di bordo». Basterà scaricare l’app apposita sul proprio cellulare.

In merito ai centri urbani, ci saranno ulteriori cambiamenti, con il piano “Top 50 Cities”. Esso punta a migliorare l’esperienza di viaggio e far risparmiare più tempo possibile nelle varie città italiane e quindi non solo nelle grandi città. Ergo, ci saranno dei cambiamenti importanti per quanto concerne il servizio Telepass, che resta un grosso aiuto per viaggiare senza pensieri, e senza perdere tempo ai caselli, con file che a volte possono essere davvero chilometriche.