Addio naso chiuso: ecco il rimedio della nonna con un solo ingrediente, lo abbiamo tutti in casa

Il naso chiuso può essere davvero molto fastidioso e allora come si può fare per rimediare? Ecco il trucchetto della nonna che pochi conoscono

Come in tantissimi sicuramente già sapranno, con l’arrivo dell’inverno non tarda ad arrivare nemmeno l’influenza e con essa l’odiatissimo naso tappato, ma come si può fare per rimediare? In realtà, esistono svariati rimedi a costo basso che possono essere davvero molto utili per far fronte a tale problematica.

Com’è noto, avere il naso tappato è davvero molto fastidioso, tale problematica potrebbe derivare da svariate motivazioni, ma in questo periodo influenza e raffreddore hanno colpito tantissime persone per cui potrebbe essere utile conoscere qualche rimedio naturale.

Tra i rimedi forse più noti per liberare le narici dal muco vi sono le inalazioni di vapore. Questo metodo può essere davvero molto utile per liberare le vie respiratore e farlo è davvero molto facile, infatti, basteranno solamente due litri di acqua e un po’ di camomilla oppure di eucalipto.

Anzitutto, bisognerà addizionare la camomilla o l’eucalipto all’acqua. Quest’ultima dovrà bollire per circa cinque minuti. In seguito, bisognerà poi togliere la pentola dal fuoco e coprire il proprio capo con un panno, poi inalare il vapore. Grazie ai vapori e al calore, in poco tempo ci si sentirà sollevati.

Naso chiuso? Niente paura! Ecco quali rimedi puoi utilizzare per eliminare il fastidio

Il naso chiuso è davvero molto fastidioso e oltre alle esalazioni di vapore vi sono altri rimedi da utilizzare per alleviare o rimuovere tale problema.

Tra i rimedi utili vi è quello di applicare un panno caldo e bagnato sul naso. Tale rimedio riuscirebbe ad alleviare, se presente, l’irritazione causata dall’eccesso di muchi. Anche in questo caso, gli ingredienti da utilizzare sono economici e alla portata di tutti, infatti, basterà solamente un panno e dell’acqua calda. Basterà solamente immergere il panno nell’acqua, facendo attenzione alla temperatura, e applicarlo poi su naso e fronte. Sarà necessario attendere una decina di minuti per vedere qualche effetto.

E che dire dell’acqua calda col miele? Quest’ultimo ingrediente possiede svariate proprietà capaci di alleviare il fastidio e risulta anche essere un ottimo calmante per contrastare gli starnuti. Gli ingredienti utili a preparare tale tisana sono solo due: quindici grammi di miele e duecentocinquanta millilitri di acqua. Anzitutto, bisognerà riscaldare l’acqua, evitando che questa arrivi a bollire, poi bisognerà addizionare un paio di cucchiaini di miele.