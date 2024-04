Carolyn Smith, l’abbraccio è struggente: la lotta contro il tumore affrontate con lei

Carolyn Smith sta lottando contro il tumore: l’abbraccio struggente della donna che affronta la battaglia più dura.

La coreografa ha postato una foto che ha commosso tutti. Carolyn Smith ha mostrato la donna con la quale sta affrontando una delle battaglie più complicate di sempre ovvero la lotta contro il tumore: ecco di chi si tratta.

Sapere di avere un tumore è senza dubbio una delle notizie più brutte che si possano mai ricevere e lo sa bene Carolyn Smith che da anni affronta la dura battaglia. La coreografa però recentemente si è mostrata accanto a una donna che ha affrontato la sua stessa malattia. Il loro abbraccio commuove tutti: ecco di chi stiamo parlando.

Carolyn Smith e Carolina Marconi, l’abbraccio è struggente: ecco con chi sta affrontando il cancro

Uno scatto che ha commosso tutti i follower e che sicuramente non è passato inosservato. Carolyn Smith è sempre pronta a lottare contro il cancro, ma questa volta lo sta facendo con una persona davvero speciale: ovvero Carolina Marconi. L’ex gieffina, proprio come la coreografa di Ballando con le stelle, ha avuto il cancro e ha affrontato la battaglia in questi anni parlando sempre della sua diagnosi e delle sue terapie.

Entrambe le donne, fortissime, si sono fatte portavoce di una dura lotta e continuamente promuovono messaggi di prevenzione e salute. Sono infatti un esempio di donne che non si fanno vincere del male e non è possibile guardare questo scatto senza provare profonda ammirazione per il loro coraggio. Ma come stanno ora?

Un post che racchiude una foto e un video accanto a Carolina Marconi e parole che fanno ben capire come le due abbiano affrontato insieme la battaglia. È infatti l’ex modella a scrivere sotto al post: “Tu che mi hai donato un’immenso coraggio, tu che sei una fonte di gioia pronta ad aiutare tutti con la tua positività, tu che sei la forza incarnata, tu che non hai mai ceduto, tu che hai sempre mantenuto il sorriso nonostante tutto, tu, sempre tu, il mio mentore e la nostra capitana… Ti voglio bene”.

Ad oggi Carolyn Smith sono ben 9 anni che lotta contro il cancro al seno e recentemente ha iniziato una nuova terapia molto dura, ha raccontato di soffrire di attacchi di panico. Deve fare la chemio ogni tre settimane e ogni tanto ha complicanze e malesseri. Carolina Marconi invece, dopo una battaglia contro il tumore al seno durata ben due anni, ha spiegato recentemente a Verissimo che nel suo corpo non ci sono più cellule tumorali. Le due, che sono diventate molto amiche, sorridono abbracciate con gli occhiali scuri per le vie di Roma, dando a tutti molta forza e mostrandosi come donne guerriere.