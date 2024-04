Dramma vero e proprio per molte persone: occhio se nella vostra vita ci sono questi segni zodiacali

Sai quali sono i segni zodiacali che tradiscono di più? È un vero dramma averli nella vita: ecco la classifica dell’oroscopo.

Se fanno parte della tua vita allora stai certo che non vivrai dei momenti molti belli perché non possono fare a meno di farti passare giornate drammatiche: ecco quali sono i segni peggiori che si possano incontrare. Scopri se qualcuno fa parte della tua esistenza per potergli stare decisamente alla larga.

Spesso ci capita nella vita di avere a che fare con tantissime persone, e alcune di queste sono sicuramente positive e ci rendono la vita migliore. Ce ne sono altre però che trasformano anche il più bel momento in dramma e che non riescono in alcun modo a rendere piacevole la loro presenza. Ecco quali sono i segni zodiacali peggiori che si possano incontrare: meglio saperlo prima per essere preparati!

Oroscopo, segni zodiacali più traditori in assoluto: se li conosci scappa via

Gli scandali sui tradimenti sono all’ordine del giorno e infatti spesso leggiamo sui siti di gossip delle corna di un vip o dell’altro. Anche le più belle dello spettacolo hanno subito tradimenti come le nostrane Ilary Blasi, Belen Rodriguez, e le internazionali Beyoncé, Kim Kardashian. Insomma sentir parlare di tradimento non ci stupisce per niente, ma al di là delle storie e delle tentazioni, ci sono dei segni che sono veri e propri fedifraghi. Secondo una ricerca del sito Top10Casinos.com, che riporta i tradimenti più celebri degli ultimi 30 anni, si possono selezionare i segni che sono più inclini al tradimento: ecco quali sono.

Secondo la ricerca il segno zodiacale più incline al tradimento è quello dell’Ariete, infatti ci sono ben 8 casi di tradimento tra celebrità secondo questo noto sito, attribuibili a questo segno dell’oroscopo. Troviamo ad esempio Kirsten Stewart, che ha tradito Robert Pattinson con il regista Rupert Sanders.

Al secondo posto, di pari livello, i segni di Scorpione e Sagittario. Conosciuti per il loro comportamento sessuale senza freni infatti famosi traditori di questo segno sono Kris Jenner, che ha tradito suo marito Robert con il calciatore Todd Waterman. Del Sagittario, molto noto per essere passionale, c’è invece Jay-Z, il traditore per antonomasia.

A metà classifica troviamo anche il Capricorno, ambizioso e fedifrago. Di questo segno ad esempio ci sono Tiger Woods, e l’attore Jude Law che ha tradito Sienna Miller. Anche il segno del Leone è un traditore famoso infatti sotto questa stella è nato ad esempio Bill Clinton che ha tradito sua moglie con la segretaria.

I meno traditori sono invece i nati sotto il segno dell’Acquario che hanno la tendenza a godersi da soli il tempo e rispettano il partner infatti sono meno propensi a tradire. Tuttavia ci sono eccezioni infatti è di questo segno uno dei più famosi traditori: Gerard Piqué che ha tradito Shakira dopo 11 anni di matrimonio.