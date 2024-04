Puoi guadagnare fino a 200 euro l’ora: ecco 3 lavori ai quali sicuramente non avevi mai pensato

Lavori tanto ma guadagni poco? Ecco 3 lavori per poter guadagnare fino a 200 euro l’ora: sicuramente non ci avevi pensato.

Una delle cose più frustranti è senza dubbio quella di lavorare tanto per guadagnare pochissimo: ecco allora una lista di 3 lavori che ti permetteranno di guadagnare anche 200 euro l’ora, e ai quali sicuramente non avevi mai pensato.

I soldi servono a tutti, ma oggi con l’aumento dei prezzi delle bollette e della spesa, il lavoro diventa fondamentale per riuscire a sopravvivere. Spesso però sono gli stipendi a non essere adeguati, a essere troppo bassi e tali da non permettere a una persona normale di poter affrontare la vita con serenità. Lavorare tante ore in una giornata, anche 10-12, per poi non riuscire a guadagnare nemmeno uno stipendio decente. Ecco allora quali sono 3 lavori da considerare per guadagnare 200 euro l’ora.

Lavori che ti fanno guadagnare molti soldi: anche 200 euro l’ora, ecco quali sono

Sicuramente i lavori che permettono di guadagnare di più sono quelli che prevedono una preparazione molto particolare e che quindi non sono proprio alla portata di tutti. Il caro vita infatti spinge molte persone a fare anche lavori extra per guadagnare lo stipendio, ma ce ne sono 3 che permettono invece di guadagnare molto bene: ecco quali sono. Prendendo come riferimento il mercato americano, che anticipa i trend economici rispetto a Europa e Italia, vediamo che ci sono alcune professioni che permettono di guadagnare davvero bene. Possono essere pagati con fattura, ritenuta d’acconto o cessione dei diritti.

Al primo posto troviamo quello dello specialista in cybersecurity. Infatti con il dilagare delle minacce informatiche occorrono sempre più professionisti pronti a fronteggiare questi problemi. Non occorre una laurea ma un corso specializzato fatto da aziende come Google, IBM e Apple, ad esempio, e tanta esperienza sul campo. Per ogni progetto si possono guadagnare anche 1400 euro.

Molto ben pagato è anche il programmatore che tantissime aziende ricercano. In questo caso solitamente chi fa questa professione è laureato in Informatica, ma non è necessario avere una laurea per esercitare questo lavoro. I programmatori possono guadagnare fino a 200 dollari l’ora quindi una somma a dir poco notevole. Fondamentale per ogni settore è anche il consulente SEO, ovvero colui che ottimizza i motori di ricerca e siti web per ottenere più traffico e posizioni di prestigio sui motori di ricerca con le parole chiave. Negli Usa gli esperti SEO guadagnano anche 250 dollari l’ora, ma in Italia per questa professione i compensi sono decisamente più bassi.