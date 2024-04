Ex vippona in lacrime nel nuovo reality: tutta la verità sull’addio al fidanzato

Nonostante la lontananza il cuore dell’ex Vippona sarebbe rimasto in Italia e si strugge per un amore finito

Oriana Marzoli, nota ex concorrente del Grande Fratello Vip, sta attualmente affrontando nuove sfide in un reality show cileno intitolato “Ganar o Servir? – De Vuelta al pasado”. Tuttavia, nonostante la sua attuale presenza sullo schermo dall’altra parte del mondo, sono riemerse all’attenzione del gossip le sue ex storie d’amore.

Nel corso del programma, Oriana ha deciso di parlare apertamente di due suoi ex: Cristiano Iovino e Daniele Dal Moro, entrambi noti nel mondo televisivo italiano. È stata l’esperta di gossip Deianira Marzano a riportare in uno dei suoi post su Instagram cosa ha fatto l’ex gieffina Vip, scatenando i rumors: “Oriana Marzoli confessa al reality cileno il suo interesse per Iovino! Clamoroso, dice che ha pianto per lui in Hotel e che di Dani non gliene frega assolutamente nulla.” Queste le parole di un utente che l’influencer ha prontamente condiviso, aggiungendo la scritta “Che disagio”.

Il dolore di Oriana per Cristiano Iovino

Le parole di Oriana Marzoli hanno destato stupore e commozione, soprattutto quando ha condiviso il suo dolore per la situazione con Cristiano Iovino, balzato alle cronache per essere il presunto ex flirt di Ilary Blasi e anche suo ex fidanzato. La reazione di Daniele Dal Moro, suo ex compagno di avventure nella casa del Grande Fratello Vip e di cuore, tuttavia non si è fatta attendere.

Oriana ha espresso il suo dolore per Cristiano, sottolineando la difficoltà del momento che sta attraversando. Tuttavia, le sue rivelazioni hanno lasciato un amaro in bocca a coloro che speravano in un ritorno di fiamma con Dal Moro, con il quale ha avuto una relazione appassionante nata nella Casa di Cinecittà.

La sua dichiarazione ha acceso una discussione sui social media, con Dal Moro che ha risposto con un tweet poi rimosso. In esso, ha chiarito di aver preso la difficile decisione di lasciare Oriana nonostante i suoi sentimenti, consapevole che la loro relazione fosse a senso unico.

In un commento aggiuntivo, Dal Moro ha ribadito la sua decisione, sottolineando che, sebbene possa essere stata difficile, non ha mai sofferto per la mancanza di relazioni amorose. Le sue priorità sono sempre state se stesso e il suo benessere.

“Sicuramente una scelta non facile, ma se c’è una cosa che non mi è mai mancata nella vita sono le p*****. ora che il motivo fosse Tizio, Caio o Sempronio, non mi importa.” – si legge su comingsoon.it