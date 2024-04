Re Carlo, ultimatum a Harry: arriva la richiesta sconvolgente, inglesi col fiato sospeso

Mentre si fanno sempre più concrete le possibilità di una riconciliazione tra il principe Harry e suo padre re Carlo, spunta una richiesta specifica

I tempi stanno cambiando: le ultime vicissitudini che hanno investito la Corona inglese (il tumore di Carlo e poi la notizia più eclatante quello di Kate Middleton), stanno riplasmando gli equilibri interni. C’è bisogno di quiete e stabilità, ma soprattutto, con meno forze a disposizione, c’è bisogno di collaborazione.

Il principe Harry è pronto a tornare nel Regno Unito il mese prossimo per una cerimonia speciale in occasione del decimo anniversario dei Giochi Invictus – e le speranze di una riconciliazione con suo padre, Re Carlo, si fanno sempre più evidenti. Il principe Harry potrebbe essere sulla strada per un riavvicinamento alla sua famiglia, ma è stato avvertito che è stato tracciato un “confine” su una cosa importante.

Il Principe Harry, “o sei dentro o sei fuori”

Gli esperti reali dicono che le speranze per una relazione più affettuosa con suo padre stiano maturando mentre Harry si prepara per un viaggio di ritorno nel Regno Unito. Tuttavia il desiderio di tornare a qualsiasi forma di vita “reale lavorativa” è probabilmente qualcosa a cui Carlo non è aperto. Il duca di Sussex tornerà nel Regno Unito il mese prossimo per una cerimonia in occasione del decimo anniversario dei Giochi Invictus. L’evento commemorativo si svolgerà presso la Cattedrale di San Paolo a Londra l’8 maggio e probabilmente vedrà il duca 39enne pronunciare un discorso.

L’esperto reale Richard Palmer afferma che Carlo e suo figlio minore si stanno sforzando di riallacciare i rapporti. Tuttavia, avverte che è stato tracciato un confine riguardo a un ritorno alle attività lavorative con la sua ‘Firma’.

Parlando con The Sun, il signor Palmer ha detto: “Non penso che sia aperto all’idea che Harry possa essere un reale che lavori part-time. Lo disse già a Sandringham tanti anni fa quando disse: ‘non puoi essere un reale che lavora part-time, o sei dentro o sei fuori’.”

Il signor Palmer teme anche che Harry abbia meno possibilità di una riconciliazione con suo fratello, sostenendo che sia un “grande compito” riallacciare i rapporti con il principe William

“Penso che con William sarà un processo molto più lungo, ma alla fine, forse, molte famiglie hanno dispute e, col tempo, possono rimarginare le loro divisioni,” ha aggiunto il signor Palmer, aggiungendo che il Re ha avuto un incontro con Harry nel Regno Unito a febbraio, appena un giorno dopo che la diagnosi di cancro del 75enne era stata resa pubblica.

Nonostante il viaggio dagli Stati Uniti al Regno Unito, si dice che Harry abbia trascorso solo mezz’ora con suo padre a Clarence House il 6 febbraio. Dopo la notizia dell’incontro tra Harry e il Re, un esperto reale ha dichiarato che il breve incontro era “più che sufficiente”. Parlando sul podcast Royal Beat, Alan Jones, corrispondente reale dell’Associazione Stampa, ha affermato: “Penso che per [Harry] sedersi lì con suo padre fosse probabilmente sufficiente. Avrebbe potuto fare cinque ore o quarantacinque minuti; è solo il fatto che sia con lui. Si potrebbe dire molto e ravvivare quel legame semplicemente essendo insieme.” Si legge sul Mirror.