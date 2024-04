William accusa Kate, nessuno era pronto per quello che sta succedendo

William e Kate, principi di Galles, sono una coppia molto unita. Il loro rapporto è caratterizzato da supporto reciproco ma anche tanta ironia. Nessuno lo avrebbe mai detto.

I Principi di Galles, William e Kate Middleton, stanno affrontando un duro momento della loro vita di coppia. Solo un mese fa, infatti, la stessa Kate ha rilasciato un video sui social in cui annunciava al mondo intero di avere avuto la nefasta diagnosi di un cancro.

Nel suo discorso non ha dimenticato di citare il marito che le è al fianco ed estremamente di supporto. I due reali festeggeranno il loro tredicesimo anniversario a breve, il prossimo 29 aprile. Si sono uniti in matrimonio in una sontuosa cerimonia nell’Abbazia di Westminster. Dalla loro unione sono nati tre bambini, i principini George, Charlotte e Louis. William e Kate si mostrano spesso molto compiti nelle loro apparizioni pubbliche, tuttavia non molti sanno che condividono ironia e un grande senso dell’umorismo. Spesso, infatti, si prendono simpaticamente in giro a vicenda.

William e Kate, la simpatica “accusa” del Principe di Galles all’indirizzo della moglie

I principi del Galles ironizzano molto tra di loro, con scherzi che prendono di mira la cattiva cucina di Kate e la caduta dei capelli di William.

Un momento particolarmente divertente si è verificato nel dicembre 2015. La coppia reale era impegnata nel raccogliere fondi per la giornata di beneficenza dell’ICAP, rispondendo alle telefonate dei donatori. William ha persino scherzato sul fatto di dover impedire alla moglie di flirtare con loro. “Mi dispiace, mia moglie mi sta solo mettendo in imbarazzo” – ha detto ridendo all’epoca.

In un’altra circostanza, invece, è stata Kate a prendersi beffa di William. Si trovavano in Australia e un contadino di Glenn Innes nel Nuovo Galles, ha mostrato loro un ciuffo di lana di alpaca che aveva una tonalità di colore simile ai capelli di William. La principessa ha riso dicendo che il marito avrebbe dovuto metterlo in testa, scherzando sulla calvizie del Principe.

Già nel 2010, dopo l’annuncio del loro fidanzamento, il principe William disse queste parole sulla sua sua futura moglie: “Ci divertiamo molto insieme, entrambi abbiamo un ottimo senso dell’umorismo ma siamo con i piedi per terra. Kate ha un sacco di abitudini che mi fanno ridere e per cui la prendo bonariamente in giro.”