Il sintomo quasi sconosciuto che può essere spia di un cancro: la rivelazione di un medico

C’è un sintomo quasi sconosciuto che potrebbe essere la spia di un cancro: un medico ha condiviso i sintomi del campanello d’allarme da non sottovalutare.

Spesso alcune tipologie di cancro non portano con sé alcuna sintomatologia, soprattutto nelle prime fasi della malattia. Per questo motivo, molte persone scoprono di avere questo killer silenzioso con un certo ritardo.

Quando si tratta di cancro la tempestività nell’individuare la patologia è fondamentale per aumentare le chance di sopravvivenza. Ma la maggior parte dei tumori sono dei killer silenziosi, che nei primi stadi della malattia agiscono indisturbati senza che nessuno se ne accorga.

Un medico ha deciso di condividere il campanello d’allarme che potrebbe segnalare la presenza di un cancro. Molte volte, questa sintomatologia viene scambiata per la sindrome dell’intestino irritabile.

Il sintomo quasi sconosciuto che può essere la spia di un cancro

Il cancro all’intestino è uno dei tumori più diffusi tanto che nel 2022 sono state fatte quasi 50.000 nuove diagnosi di cui 26.000 uomini e 22.000 donne. Attualmente nel nostro paese esiste circa mezzo milione di persone che in passato hanno ricevuto una diagnosi di tumore al colon-retto.

Spesso questo tumore è silenzioso e non ha sintomi particolarmente evidenti, per questo motivo nelle prime fasi può passare inosservato. Un medico ha deciso di condividere i sintomi di un cancro al colon-retto che spesso possono essere confusi con la sindrome dell’intestino irritabile.

In effetti i sintomi del cancro al colon-retto spesso possono essere confusi con questa sindrome che in realtà è una condizione comune, che colpisce il sistema digestivo e provoca crampi allo stomaco, gonfiore e diarrea.

Sebbene la maggior parte dei casi venga diagnosticata in persone che hanno un età superiore ai 50 anni, questa tipologia di tumore può colpire a qualsiasi età. Per questo motivo, è importante sapere individuare alcuni segni cruciali che possono permettere di intervenire in maniera tempestiva, aumentando notevolmente le chance di guarigione e di sopravvivenza.

Il primo contatto generalmente avviene tra il paziente e il medico di famiglia. I sintomi del cancro intestinale a volte possono essere confusi con la sindrome dell’intestino irritabile, perché sono piuttosto simili però è importante tenere traccia dei cambiamenti nell’intestino e consultare il medico di famiglia quando si è preoccupati per qualcosa.

In presenza di qualche sintomo sospetto, il medico saprà indirizzare il paziente verso un trattamento diagnostico più efficace.

Secondo i medici i segnali che indicano la presenza di un possibile cancro all’intestino sono: