Se cuoci le uova in questo modo diventano tossiche, rischi severi per la salute: massima attenzione

Mai cuocere le uova in un certo modo: possono addirittura diventare pericolose per la salute. Vediamo tutto nei dettagli.

Le uova sono un alimento sano e ricco di proteine. I nutrizionisti consigliano di mangiarle più volte nel corso della settimana. Tuttavia bisogna fare molta attenzione al metodo di cottura perché possono diventare tossiche e pericolose per la salute.

Ti piacciono le uova? Ottimo: sono un alimento sano e ricco di proteine. Hanno poche calorie e contengono tutti gli amminoacidi essenziali che servono per mantenere la nostra massa muscolare. Inoltre le uova possono essere consumate anche da chi ha optato per un’alimentazione vegetariana.

Le uova sono un alimento molto versatile e si prestano ad una varietà quasi infinita di preparazioni. Puoi consumarle sode per arricchire le tue insalate o i tuoi tramezzini, puoi fare i pancakes per la colazione, puoi fare delle golose frittate con delle verdure o delle succulente omelette farcite. Infine puoi usarle per realizzare torte o biscotti.

Si tratta di un cibo completo, versatile e anche molto economico: fattore che in questi tempi di carovita e inflazione non guasta. Però devi fare sempre moltissima attenzione al metodo di cottura. Infatti se cuoci le uova in un certo modo possono addirittura diventare tossiche e comportare seri rischi per la salute.

Uova: se noti questo particolare non mangiarle

Le uova sono un ottimo alimento, completo ed economico. Sono perfette per un secondo nutriente al posto della carne o del pesce. Ma devi stare bene attenta quando le cuoci perché possono diventare anche tossiche.

Le uova sono composte da albume, cioè la parte bianca, e tuorlo, cioè la parte rossa. Anche dopo la cottura, il tuorlo deve mantenere il suo colore giallo-arancio. Se hai fatto le uova sode e ti accorgi che il tuorlo – o parti di esso- sono diventate verdi, allora non mangiarlo perché potrebbe essere tossico. Il verde, infatti, è il risultato di una reazione chimica che si verifica quando fai cuocere le uova per troppo tempo.

In pratica se fai cuocere le uova più del dovuto – solitamente per le uova sode bastano 8 minuti – si forma il solfuro di ferro o solfuro ferroso. Questa sostanza è nociva provoca una striscia di colore verde sulla parte esterna del tuorlo e produce anche un cattivo odore. Il solfuro di ferro è tossico per il nostro organismo. Pertanto se dopo la cottura noti che il tuorlo è verde, non mangiare le uova.

Naturalmente il cibo non si spreca. Puoi svuotare per bene gli albumi e farcirli con un patè o una crema a base di tonno o a base di verdure: saranno degli originali antipasti. E la prossima volta ricorda: per le uova sode il tempo di cottura è di 8 minuti, non di più.